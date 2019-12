Für den TV Gladbeck ist es zu Hause doch am schönsten

Auf seine Heimstärke konnte der TV Gladbeck sich bislang in der laufenden Saison der Handball-Bezirksliga verlassen. In der Partie gegen den HSV Herbede setzen die Blau-Weißen auch auf den Faktor Nordparkhalle.

Vier Siege stehen für die Mannschaft von Trainer Tobias Thiel zu Buche. Geholt haben die Blau-Weißen diese allesamt in den eigenen vier Wänden. Womit der Spruch, dass es zu Hause am schönsten ist, auf den TVG voll und ganz zutrifft.

TV Gladbeck steht nach der Niederlage in Welper unter Druck

Danny Plattner, Linksaußen des TV Gladbeck, fällt weiterhin aus. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Wir waren“, sagt Thiel, „schon immer heimstark, weil wir super Zuschauer haben. Das beflügelt uns.“ Und gerade in dieser Saison, in der der TV Gladbeck um den Klassenerhalt kämpfen muss, sind laut dem Coach die Spiele zu Hause mitentscheidend: „Du musst sie gewinnen, um in der Liga zu bleiben.“

Fakt ist: Nach der vermeidbaren Niederlage in Welper am vergangenen Sonntag stehen die Gladbecker in der Begegnung mit Herbede wieder ein wenig unter Druck. Zum Tabellenvorletzten TuS Bommern II sind es nur vier Punkte und zum Drittletzten FC Schalke 04 II sogar nur ein einziger Zähler.

Thomas Ahmann kehrt in den Kader des TV Gladbeck zurück

Wenn Thiel und seine Rasselbande also halbwegs in Ruhe Weihnachten und Silvester feiern wollen, ist am Samstag (14. Dezember, 18 Uhr) ein Erfolg über den Gast aus Witten beinahe schon Pflicht. Was erwartet der Trainer des TVG von seinen Jungs? „Sie dürfen nicht wieder zu großen Respekt haben vor den körperlich starken Gegnern.“

Nach wie vor fehlen werden den Gastgebern Sebastian Modrow und Danny Plattner. Wieder im Aufgebot steht dagegen der Rückraumlinke Thomas Ahmann.