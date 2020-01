FSM-Neuzugang trifft, Preußen und Rentfort II spielen nicht

Den 19. Januar hatten sich die meisten Kreisligisten als Termin für das erste Testspiel der Winterpause ausgesucht – bei nicht allen wurde dann auch tatsächlich gespielt.

Die Spiele Rentfort II gegen ETuS Bismarck und Preußen Gladbeck gegen Adler Feldmark wurden beide kurzfristig abgesagt. Sowohl den Rentfortern als auch den Preußen fehlte es an Spielern. „Wir haben sechs Neuzugänge und es fehlen trotzdem noch zu viele Spieler verletzungs- oder urlaubsbedingt“, ärgerte sich Preußens Daniel Thiele.

FSM siegt 4:1, Mert Durmaz trifft zum Einstand

FSM Gladbeck dagegen spielte erstmals 2020: Das Spiel gegen SF Königshardt II war der erste Einsatz von Winter-Neuzugang Mert Durmaz und dieser traf direkt. Beim 4:1-Sieg bei der zweiten Mannschaft von den Sportfreunden Königshardt traf Durmaz in der 78. Minute zum 4:1.

„Das Ergebnis ist am Anfang natürlich zweitrangig. Trotzdem bin ich froh, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben und freue mich über den Treffer von Mert“, resümierte FSM-Gladbeck Trainer Engin Canikli nach dem Spiel. Seine Mannschaft lag nach sechs Minuten mit 0:1 hinten, ließ sich vom eigenen Spiel jedoch nicht abbringen. Emre Alkac glich nur sechs Zeigerumdrehungen aus.

Ersel Özkadam und Emre Alkac erhöhten direkt nach Wiederanpfiff zum komfortablen 3:1 und da waren in Durchgang zwei noch nicht einmal zwei Minuten gespielt. Anschließend traf nur noch Durmaz.

Die Gladbecker zeigten, dass sie auch im neuen Jahr das Fußballspielen nicht verlernt haben und in der Liga dem Konkurrent SpVgg. Erle 19 weiter im Nacken bleiben wollen.

1:2 gegen Eintracht Erle II – Adler unterliegt B-Ligist

Nicht so gut lief es für Adler Ellinghorst: Gegen Eintracht Erle II aus der Kreisliga B setzte es im ersten Freundschaftsspiel eine knappe, aber laut Trainer Andre Marcussen verdiente 1:2-Niederlage.

„Gerade in der ersten Halbzeit waren die Erler dem Adler in allen Belangen einen Schritt voraus“, resümierte Marcussen nach dem Spiel.

So führten die Gelsenkirchener auch früh in der ersten Halbzeit mit 2:0. Felix Waschkewitz verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 30 Metern noch in der ersten Halbzeit und damit blieb es auch bis zum Ende der Partie.

„Viele Abspielfehler führten dazu, dass Erle viele Chancen bekam“, erklärte Marcussen. Doch sein Torhüter Florian Strate hielt den Adler im Spiel. „Nach dem Seitenwechsel lief Erle nicht mehr so stark auf, aber auch wir konnten unser Spiel nicht durchsetzen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten“, so Marcussen abschließend.

Preußen II zeigt Moral: Am Jahnplatz fallen sieben Tore

Die Überraschungsmannschaft der Hallenstadtmeisterschaft 2020 Preußen Gladbeck II zeigte am Sonntag erneut Größe. Zur Pause lag die Mannschaft von Trainerduo Didi Schachtschneider und Daniel Olczyk nämlich gegen den FC Glückauf-Hüllen mit 0:3 hinten. Doch die Schwarz-Gelben steckten nicht auf.

Jan Körber (66.) und Enes Yiyit per Doppelpack (77./81.) glichen aus. Mit dem Schlusspfiff musste Torhüter Lukas Cichowlas jedoch noch den vierten Gegentreffer hinnehmen.

Weitere Ergebnisse:

Ellinghorst II - VfB GE III 2:0

FSM Gladbeck II - Wacker II 2:1