Acht Spieltage sind in den Fußball-Kreisligen gespielt. Nun ruht der Ball wegen der Corona-Pandemie vorerst. Die WAZ Gladbeck möchte die Zeit nutzen, um sich bei den Vereinen umzuhören und über den bisherigen Saisonverlauf zu sprechen. Dieses Mal haben wir uns mit Naim Yavuzaslan, 31-jähriger Offensivallrounder des A-Ligisten FSM Gladbeck, kurzgeschlossen und mit ihm über die verpassten Zähler in den vorerst letzten beiden Spielen und das Saisonziel geredet.

In den vorerst letzten beiden Spielen holte FSM Gladbeck nur einen Punkt

Eigentlich hätte der Saisonstart für FSM Gladbeck nicht optimaler laufen können. Aus den ersten vier Spielen holte die Elf von Trainer Engin Canikli die volle Punkteausbeute, schoss 13 Tore und kassierte nur ein einziges. Doch dann folgten die Partien gegen die Zweitvertretung des SV Zweckel und Eintracht Erle. Im Stadtderby gegen Zweckel kamen die Braucker nicht über ein 0:0 hinaus und in Erle setzte es sogar eine Niederlage.

Zu Saisonbeginn lief es für Aufstiegsmitfavorit FSM Gladbeck: Das Team gewann die ersten vier Spiele. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Das ist natürlich bitter, gerade, wenn man bedenkt, dass wir eine sehr gute und lange Vorbereitung mit richtig guten Freundschaftsspielen und guten ersten Saisonspielen hatten“, ärgert sich Naim Yavuzaslan. Der Offensivakteur von FSM Gladbeck sagt: „Wir haben uns natürlich mehr erhofft, wussten aber auch, dass kein Spiel ein Selbstläufer wird.“

Naim Yavuzaslan hat sich zuletzt einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen

Und dennoch: Für Naim Yavuzaslan, der sich als Leistungsträger in der Mannschaft sieht und auch schon in der Westfalenliga gespielt hat, zählt in dieser Saison nur der Aufstieg: „Wir haben uns mit der Mannschaft so verstärkt, dass wir unbedingt aufsteigen und in der nächsten Saison Bezirksliga spielen wollen.“

Deshalb könnte es für ihn im Dezember wieder losgehen, auch wenn für Yavuzaslan der Sport-Lockdown rein persönlich zum richtigen Zeitpunkt kam. Der Gladbecker erklärt: „Im letzten Spiel habe ich mir die Bänder im linken Sprunggelenk gerissen, weshalb die Pause für mich in Ordnung war. Aber im Dezember würde ich schon gerne wieder angreifen.“

Abbruch der Runde 2019/2020 ist für FSM Gladbeck bitter gewesen

Und weiter: „Der Terminplan ist so eng gestrickt, da wäre es gut, wenn es schnellstmöglich wieder los gehen kann, damit wir die Saison überhaupt zu Ende spielen können.“

Das konnten die Amateurfußballer in der vergangenen Runde bekanntlich nicht. Der Abbruch der Runde 2019/2020 war für FSM Gladbeck in sportlicher Hinsicht ziemlich bitter, schließlich hatte die Mannschaft durchaus noch die realistische Chance, den ersten Platz in der Kreisliga A1 und damit das Entscheidungsspiel gegen den Meister der A2 um den Aufstieg in die Bezirksliga zu erreichen.

Naim Yavuzaslan betont: Die Gesundheit geht vor

Dazu Yavuzaslan: „Die Gesundheit geht natürlich vor. Ich will daher nicht von einem verpassten Aufstieg in der letzten Saison sprechen, da uns durch die Corona-Pandemie die Möglichkeit verwehrt wurde, in der Rückrunde eine Serie zu starten, um Meister zu werden.“