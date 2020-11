Seit Anfang Januar 2020 nutzt der Fußballverein FSM Gladbeck den Sportplatz am Hartmannshof in Brauck eigenverantwortlich. Der seinerzeit probeweise auf ein Jahr befristete Vertrag des Klubs mit der Stadt läuft jetzt aus.

Sportausschuss tagt am 2. Dezember in der Stadthalle

FSM Gladbeck wurde 2015 gegründet. Der Verein hat am Hartmannshof in Brauck seine Heimat gefunden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In der Sportausschusssitzung am Mittwoch, 2. Dezember, wird die Verwaltung über den bisherigen Verlauf der Nutzung berichten. Außerdem wird sie den Sportpolitikern vorschlagen, den auslaufenden Vertrag für die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage Hartmannshof um ein weiteres Jahr zu verlängern .

Des Weiteren wird in der letzten Sportausschusssitzung in diesem Jahr die Verwaltung über die voranschreitenden Bauarbeiten im Sportpark Mottbruch informieren. Laut Sitzungsvorlage werden auf der Anlage an der Roßheidestraße, Heimat des Fußballvereins Schwarz-Blau Gladbeck, gerade eine Zisterne gebaut, ein multifunktionales Rasenspielfeld hergestellt und für die Energieversorgung gesorgt.

Brigitte Frericks-Bösch stellt Projekt „Sport im Park“ vor

Darüber hinaus stellt Brigitte Frericks-Bösch, Vorstandsmitglied im Stadtsportverband Gladbeck, das Projekt „Sport im Park“ vor. Dabei handelt es sich um Sportangebote , die vom Stadtsportverband in Kooperation mit der Stadt Gladbeck in den Sommermonaten im Freien kostenlos und unverbindlich angeboten worden sind.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Angebote bis Ende September bzw. ein Angebot aufgrund der hohen Nachfrage sogar bis Ende Oktober verlängert. Brigitte Frericks-Bösch wird aber nicht nur zurückblicken, sondern den Mitgliedern des Sportausschusses auch einen Ausblick auf die zukünftige Planung geben.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier