Ex-Gladbeckerin trainiert nun einen Volleyball-Erstligisten

Lisa Thomsen (li.) war in der Saison 2016/2017 für den TV Gladbeck in der Zweiten Liga aktiv. Nun ist die ehemalige Nationalspielerin Cheftrainerin beim Erstligisten USC Münster geworden.

Münster/Gladbeck. Lisa Thomsen spielte in der Saison 16/17 für den TV Gladbeck in der 2. Volleyball-Bundesliga. Nun ist sie in der 1. Liga Cheftrainerin geworden.

Vor knapp drei Jahren hat die WAZ die ehemalige deutsche Volleyballnationalspielerin Lisa Thomsen gefragt, ob sie sich vorstellen könne, irgendwann einmal als Trainerin tätig zu werden. Ihre Antwort: „Das kann ich mir sehr gut vorstellen.“

Lisa Thomsen war seinerzeit in der Zweiten Bundesliga Nord für die Giants des TV Gladbeck aktiv. Nach der Saison 2016/2017 wechselte sie zum USC Münster in die deutsche Eliteklasse zurück. Jetzt ist die inzwischen 35-Jährige Cheftrainerin beim USC geworden.

Lisa Thomsen folgt beim USC Münster auf Teun Bujis

Der Traditionsverein aus Münster hat nämlich Teun Buijs nach dem verpatzten Saisonstart freigestellt. Thomsen, die als Trainerassistentin tätig war, betont gegenüber der Münsterschen Zeitung: „Die Umstände, wie es dazu gekommen ist, sind alles andere als schön. Schließlich habe ich mit Teun sehr lange zusammengearbeitet und kenne ihn sehr gut.“

Zunächst wird Thomsen bis Mitte Dezember für den USC Münster verantwortlich sein. Anschließend geht die werdende Mama in Mutterschutz. Münsters Sportlicher Leiter Ralph Bergmann wird sie bis zur kommenden Saison vertreten.

Andreas Packeisen hat Lisa Thomsen einst zum TV Gladbeck gelotst

Andreas Packeisen, Geschäftsführer der Volleyballabteilung im TVG, war anno 2016 übrigens der Thomsen-Coup geglückt. Er hatte sich mit der zweimaligen Vizeeuropameisterin in Verbindung gesetzt, weil er auf der Suche nach einer Außenangreiferin war. „Ich wollte mich bei Lisa erkundigen, ob sie mir jemanden empfehlen kann“, so Packeisen. Er erfuhr in diesem Telefonat, dass sie vereinslos war - und lotste sie nach Gladbeck.

