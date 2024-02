Taekwondo-Talent Utku Saffak vom Elite SV Gladbeck gewann bei den Austrian Open in Innsbruck Bronze.

Taekwondo Elite SV Gladbeck: So überrascht das Toptalent in Innsbruck

Innsbruck Taekwondo-Talent Utku Saffak besteht auch auf internationaler Ebene. Das sagt der Gladbecker Trainer Volkan Celik zu Rang drei in Österreich.

Das für den Elite SV Gladbeck startende 16 Jahre junge Taekwondo-Talent Utku Saffak ist nun erstmals auch auf der großen internationalen Bühne angetreten. Und wie! Der frisch gebackene DM-Silbermedaillengewinner in der Jugend A sicherte sich bei den Austrian Open in der Innsbrucker Olympiahalle nämlich den dritten Platz.

Das Turnier in Österreich ist, das betonte im Vorfeld Elite-SV-Trainer Volkan Celik auf der Facebookseite seines Vereins, ist extrem stark besetzt. Mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler nahmen dieses Mal daran teil. Celik: „Unter anderem mit Welt- und Olympiamedaillengewinnern, wird es ein Turnier auf allerhöchstem Niveau.“

Utku Saffak, der aus Scholven stammt und der erst vor knapp zwei Jahren den Taekwondo-Sport für sich entdeckt hat, überzeugte in Innsbruck in der Gewichtsklasse Jugend A - 63 Kilogramm, in der 30 Kampfsportler gemeldet waren, mit starken Leistungen.

Dieses Bild zeigt Utku Saffak (Elite SV Gladbeck) mit Trainer Volkan Celik und Trainerin Süheda Nur Celik nach der Jugend-DM. Foto: Elite SV Gladbeck / Gladbeck

Weiter geht es für Utku Saffak bei den Slovenia Open

Seinen Auftaktkampf gegen einen kroatischen Taekwondoka gewann Utku Saffak ebenso mit 2:0 wie den nächsten gegen einen Landsmann. Es folgte ein 2:0-Erfolg über einen Kontrahenten aus Polen. Im vierten Kampf, Gegner war ein Bulgare, musste sich der Elite-SV-Youngster dann schließlich mit 0:2 geschlagen geben.

Volkan Celik lobte seinen Schützling: „Trotz der knappen Niederlage im letzten Kampf ist Utkus Leistung ein Zeugnis seiner Stärke und Ausdauer.“ Auf das Talent wartet bald schon die nächste Aufgabe auf internationaler Ebene, Utku Saffak ist nämlich für die Slovenia Open gemeldet.

Dabei geht es immer auch um die Qualifikation für die Jugend-Weltmeisterschaft, die im November in Südkorea ausgetragen wird. Denn im olympischen Taekwondo zählen internationale Erfolge. Ein Anfang ist gemacht . . .

