Elite SV Gladbeck: So startet der Scholvener Saffak durch

Ochsenhausen Utku Saffak hat bei der Taekwondo-DM in der Jugend A Silber gewonnen. Warum dieser Erfolg ein besonderer ist und wie es für ihn nun weitergeht.

Utku Saffak darf getrost als Durchstarter bezeichnet werden. Denn obwohl das Mitglied des Elite SV Gladbeck erst vor knapp zwei Jahren den Taekwondo-Sport für sich entdeckte, gewann der 16-Jährige jetzt bei den Deutschen Meisterschaften im baden-württembergischen Ochsenhausen in der Klasse Jugend A bis 63 Kilogramm die Silbermedaille. Und: Dank des Finaleinzugs darf der aus Scholven stammende Kampfsportler hoffen, sich für die Jugendweltmeisterschaft im November in Südkorea zu qualifizieren.

Durch Bekannte, die in Schultendorf zu Hause sind, hörte die Familie von Utku Saffak irgendwann anno 2022 vom Elite SV Gladbeck. Er absolvierte dort ein Probetraining und hinterließ bei den Verantwortlichen um Volkan und Süheda Nur Celik einen sehr guten Eindruck. „Wir hatten als Trainer schnell erkannt“, sagt Volkan Celik, „dass ein großes Potenzial in ihm steckt. Die körperlichen Voraussetzungen waren wie gemacht für unseren Sport, auch die Beweglichkeit und Koordination brachte er mit. Vom Alter her war es etwas knapp, um Utku aufzubauen, aber das Potenzial war da.“

Ein weiteres Plus: Utku Saffak war und ist sehr trainingsfleißig. Schnell erkannte er, dass die Standardeinheiten nicht genügten, um sportlich wirklich etwas zu erreichen. Also legte das Talent Extraschichten an den Wochenenden und an seinen freien Nachmittagen ein. Volkan Celik betont: „Mit der richtigen Trainingseinstellung ging es schnell bergauf für Utku und unser Ziel wurde es, ihn in dieser kurzen Zeit auf das wichtigste nationale Turnier vorzubereiten.“

Er ist ein sportlicher Durchstarter: der aus Scholven stammende Utku Saffak vom Elite SV Gladbeck. Foto: Elite SV Gladbeck

Nun geht Utku Saffak in Innsbruck an den Start

Ziel war also die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 2024. Und Utku Saffak schaffte es, sich für die nationalen Titelkämpfe zu qualifizieren. Bei der DM trumpfte er groß auf. Erst im Finale musste sich das Mitglied des Elite SV Gladbeck einem Kontrahenten aus Nürnberg, geschlagen geben. Volkan Celik: „Diese Leistung ist außergewöhnlich, weil Utku es in so kurzer Zeit geschafft hat und dies auch noch in einer der schwierigsten Klassen im Jugendbereich.“

Nun warten größere Aufgaben auf den jungen Taekwondo-Kämpfer. Durch den Finaleinzug hat Utku Saffak jetzt sogar die Chance, sich für die Jugend-WM zu qualifizieren. Nächste Woche geht es für ihn erst einmal nach Innsbruck in die Olympiahalle. „Hier gilt es“, sagt sein Gladbecker Trainer, „die nächste Überraschung zu landen und unter die Platzierten in einem Teilnehmerfeld von 30 Leuten zu kommen.“

Trainer Celik betont: „Die nächsten Wochen werden anstrengend“

Im Anschluss sind weitere Starts auf internationaler Ebene geplant. Auf dem Programm stehen Turniere in Slowenien, Belgien, Luxemburg, Serbien und Spanien auf dem Programm. „Die nächsten Wochen“, prognostiziert Volkan Celik, „werden anstrengend und intensiv. Beim olympischen Taekwondo zählen die internationalen Erfolge und die Nominierungsrichtlinien vom Nachwuchsbundestrainer für alle Sportlerinnen und Sportler. Wer mehr Punkte holt, fliegt zum Weltturnier.“

Der Trainer betont aber: „Wir sind jetzt schon sehr stolz über die gezeigte Entwicklung und den Erfolg, den Utku sich erarbeitet hat. Dafür leben und lieben wir den Sport und können uns als Trainer für die Sportlerinnen und Sportler freuen, wenn sie ihren Weg gehen und es zeigt, die Arbeit, die wir machen, funktioniert.“

