Elfer gegen den SV Zweckel II? Fair-Play-Preis für Leufke

Der Fußballkreis Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen hat erstmals seinen Fair-Play-Preis verliehen. Tobias Leufke von Viktoria Resse erhielt die Auszeichnung in der Kabine der Viktoria für sein vorbildliches Verhalten beim Einsatz für die Resser Zweitvertretung in der Kreisliga B am 10. November gegen den SV Zweckel II.

Zur Erinnerung: Der 25-Jährige hatte beim Stand von 0:1 zugegeben, dass er nicht elfmeterwürdig gefoult worden war, und damit für die Revidierung der Strafstoßentscheidung gesorgt.

Fischer und Jozic zeichnen den Spieler von Viktoria Resse II aus

Übergeben wurde der Preis vom Kreisvorsitzenden Christian Fischer und Kransidor Jozic, dem Vorsitzenden des Kreisausschusses Vereins- und Kreisentwicklung. Beide wollen Fair-Play-Aktionen nun regelmäßig prämieren. „Der Fair-Play-Preis soll dauerhaft eingeführt werden und regelmäßig übergeben werden. Er soll als gesamtgesellschaftliche Auszeichnung stehen. Wir hoffen auf viele weitere ehrliche Gesten wie die von Tobias Leufke“, sagte Kransidor Jozic.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir zum ersten Mal den Fair-Play-Preis des Kreises übergeben konnten. Ich freue mich sehr über Tobias’ sensationell gute Aktion und hoffe auch weiterhin, dass der Preis an Strahlkraft gewinnt“, ergänzte Christian Fischer.