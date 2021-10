Ein Duell gegen eine Unbekannte für den BV Rentfort II

Gelsenkirchen. Den Gegner Preußen Sutum kann BV Rentfort II-Coach Simon Kokoschka nur schwer einschätzen. Klar ist aber, dass der Platz eine Herausforderung ist.

Der BV Rentfort II belegt aktuell den vierten Tabellenplatz. Das ist eine Ausgangssituation, die man in Rentfort viele Jahre nicht gewohnt war. Doch es tut dem Ballspielverein gut, das Selbstvertrauen ist vorhanden.

Lediglich zwei Spiele hat der BV Rentfort II in dieser Saison verloren. Die anderen vier bestritten die Rentforter siegreich. Nun geht es nach Preußen Sutum (So., 15 Uhr, Adenauerallee 100, Gelsenkirchen). „Das ist ein Gegner, den ich nur schwer einschätzen kann“, erklärt Simon Kokoschka, der mit Marc Schäfer für die Rentforter verantwortlich ist.

BV Rentfort II möchte die eigene Spielidee umsetzen

In der Liga habe man sich lange Zeit nicht begegnet, Sutum war immer in der anderen A-Liga am Ball. Kokoschka sagt: „Auch die aktuellen Ergebnisse lassen sich nicht wirklich einschätzen, da Sutum erst drei Spiele absolviert hat, dabei aber alle Resultate vorhanden waren.“ Doch auf den Gegner möchte man in Rentfort gar nicht achten. „Wir schauen auf uns und wollen die nächsten Punkte einfahren“, so Kokoschka. Er erklärt: „Mit Sicherheit wird das aber nicht einfach, da die Platzverhältnisse in Sutum uns nicht zwingend entgegenkommen.“

Trotzdem will man die eigene Spielidee, das kreative Spiel nach vorne mit vielen jungen Akteuren, durchsetzen und mit drei Punkten die Heimreise antreten.

