Ehrenamtsaktion: Gladbecker Klubs können 3000 Euro gewinnen

Gladbeck. Bis zum 21. Mai können sich Gladbecker Vereine und Privatpersonen bei einer Ehrenamtsaktion von WAZ und RWW bewerben und 3000 Euro gewinnen.

Anlässlich der Ehrenamtsaktion „Menschen machen’s möglich“ der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW) in Kooperation mit der WAZ suchen wir Vereine oder Privatpersonen, die sich ehrenamtlich in Gladbeck engagieren. Bis zum 21. Mai können sich Projekte in Gladbeck noch bewerben und insgesamt 3000 Euro an Fördermitteln gewinnen.

Jeder kann sich mit Vorschlägen bewerben: Das kann der ehrenamtliche Trainer vom örtlichen Fußballverein sein oder ein Projekt, bei dem Schüler in den Sommerferien kostenfrei Sport machen können – dies sind nur zwei Beispiele, wir freuen uns über vielfältige Vorschläge. Die Projekte können dabei auch weit über den sportlichen Bereich hinaus gehen – die Rentnerin, die sich bei einem Nachhilfeprojekt engagiert, kann ebenso eine Bewerbung bei uns einreichen.

Bewerbungsfrist endet am 21. Mai: Bewerbung per Mail oder Post einreichen

Stellvertretend für jedes Projekt sollten ein bis zwei Personen zu Interviews und einem Besuch dieser Zeitung vor Ort bereit sein. Wer diese Stellvertreter sind, kann jedes Projekt selbst entscheiden – es muss nicht zwingend jemand aus dem Vorstand oder Ähnlichem sein. Bis Freitag (21. Mai) können Bewerbungen unter der E-Mail-Adresse redaktion.gladbeck@waz.de oder per Post an „WAZ Redaktion Gladbeck, Horster Straße 10, 45964 Gladbeck“ eingereicht werden. Der Betreff jeder Bewerbung sollte zur besseren Zuordnung „Menschen machen’s möglich – Bewerbung“ lauten. Wichtig auch: eine Rufnummer für Rückfragen oder Terminabsprachen.

Unter allen Vorschlägen wählt eine Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt Gladbeck, des RWW und dieser Redaktion Projekte aus, die ab Juni in der WAZ ausführlich vorgestellt werden. Anschließend können die Leser für das Projekt abstimmen, welches sie besonders begeistert. Am „Tag des Ehrenamts“, dem 12. August, findet schließlich die Preisverleihung statt: Das Siegerprojekt mit den meisten Stimmen wird mit 1000 Euro gefördert, weitere 2000 Euro vergibt die Jury an übrige Projekte.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck