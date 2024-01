Düsseldorf kommt: Darum zeigt der TV Gladbeck Zuversicht

Gladbeck In der Volleyball-Regionalliga empfängt der TV Gladbeck den Tabellendritten SC 99 Düsseldorf. Der reist mit einigen Gladbecker Exen an.

Keine Atempause gönnt der Spielplan den Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck. Die Blau-Weißen müssen bereits am Samstag, 6. Januar, schon wieder ran. Das Team von Trainer Waldemar Zaleski empfängt um 17 Uhr den Tabellendritten SC 99 Düsseldorf in der Artur-Schirrmacher-Halle.

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einigen Bekannten. Trainiert wird das Team aus der Landeshauptstadt nämlich von Enno Schulz, der auch mal beim TVG als Coach aktiv war. Und im Aufgebot der 99erinnen stehen in Kim Smaniotto und Larissa Janssen zwei Ex-Gladbeckerinnen.

SC 99 Düsseldorf reist mit zweitliga-erfahrenen Spielerinnen an

Während Janssen nur recht kurz für Blau-Weiß am Ball war, war Smaniotto dies viele Jahre lang. „Kimi“, sagt Waldemar Zaleski über seine ehemalige Kapitänin, „ist in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für jede Regionalliga-Mannschaft. In der Annahme gehört sie zu den Besseren in dieser Spielklasse, zudem ist ihr Charakter zu nennen, sie ist nämlich sehr sozial orientiert.“

Auf diesem Bild trägt Kim Smaniotto (links) noch das blaue Trikot des TV Gladbeck. Nun reist sie mit dem SC 99 Düsseldorf an. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Für Sentimentalitäten gibt es am späten Samstagnachmittag indes keinen Raum. Die Düsseldorferinnen mit den Ex-TVGern Smaniotto, Janssen und Schulz wollen die Punkte holen, um dem Tabellenzweiten RSV Borken II, der drei Punkte mehr geholt hat, auf den Fersen zu bleiben. Und der TV Gladbeck möchte gewinnen, um den Abstand zur Gefahrenzone zu wahren oder sogar auszubauen.

Entsprechend angriffslustig zeigt sich Waldemar Zaleski. „Wir werden auf Sieg spielen“, sagt der erfahrene Trainer. Ungeachtet dessen schanzt er den Gästen die Favoritenrolle zu: „Der dritte Platz ist, wenn man sich die Besetzung der Düsseldorfer Mannschaft mit den zweitliga-erfahrenen Larissa Janssen und Ina Gosen anschaut, eigentlich zu wenig.“

TVG-Trainer Waldemar Zaleski blickt auf gute Trainingswoche zurück

Doch trotz Janssen, Gosen und Smaniotto haben sich die 99erinnen in dieser Saison schon den einen oder anderen überraschenden Patzer geleistet. So verloren sie am Ende des vergangenen Jahres mit 2:3 beim abstiegsgefährdeten VTV Freier Grund. Und auch gegen den TV Gladbeck kassierte Düsseldorf in der Hinrunde eine 2:3-Niederlage.

Aber nicht nur deshalb zeigt Zaleski Zuversicht: „Wir hatten eine gute Trainingswoche.“ Auch Mirka Grimm und Josephine Schulz, die zuletzt nicht zur Verfügung standen, haben an den Übungseinheiten im neuen Jahr teilgenommen und werden fürs Düsseldorf-Spiel im Kader stehen. „Das sind“, sagt Zaleski, „echte Verstärkungen. Josie ist eine Powerfrau und Mirka kann eingesetzt werden, wenn taktische Entscheidungen gefragt sind.“

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck