Fünf Spiele, fünf Siege. Was die DJK TTG Gladbeck-Süd bisher in der Tischtennis-Bezirksliga auf die Platte zaubert, ist beeindruckend. Auch gegen den VfL Hüls gab es einen Sieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Mit 10:2 setzte sich die DJK durch und thront somit weiterhin an der Spitze der Tabelle. Nur der FC Schalke 04 II kann bisher mithalten und hat ebenfalls alle Spiele gewonnen, aber eins weniger absolviert.

In Hüls ging das Auftaktmatch von Andre Mallach noch daneben. Patrick Lautenschläger sicherte sich in einer dramatischen Partie mit zwei 11:13-Sätzen den Ausgleich - danach zogen die Gladbecker unaufhaltsam davon. Torsten Rose, Klaus Goldbeck und Thorsten Mallach hatten keine Probleme in ihren Spielen. Kristijan Juric siegte und verlor je einmal.

Die Ergebnisse: Frederick Haala - Andre Mallach 3:0 (11:3, 11:6, 11:9); Leon Fankhänel - Patrick Lautenschläger 2:3 (8:11, 7:11, 13:11, 13:11, 7:11); Nils Steufmehl - Torsten Rose 0:3 (5:11, 7:11, 7:11); Michael Bähr - Klaus Goldbeck 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 9:11); Sascha Lupp - Thorsten Mallach 2:3 (11:5, 11:7, 8:11, 6:11, 6:11); Rolf Ballewski - Kristijan Juric 3:0 (11:6, 11:4, 11:6); Haala - Lautenschläger 2:3 (8:11, 8:11, 11:7, 11:8, 0:11); Fankhänel - A. Mallach 1:3 (3:11, 11:3, 6:11, 7:11); Steufmehl - Goldbeck 0:3 (6:11, 5:11, 9:11); Bähr - Rose 2:3 (11:2, 5:11, 11:8, 3:11, 9:11); Lupp - Juric 1:3 (11:13, 11:7, 5:11, 3:11); Ballewski - T. Mallach 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 7:11).

TTV GW Schultendorf hat die rote Laterne inne

Anders sieht die Stimmung aktuell bei der TTV GW Schultendorf aus. In der Landesliga gab es am vierten Spieltag bereits die vierte Niederlage. Schultendorf hat die rote Laterne inne und muss sich extrem steigern. Gegen TUSEM Essen stand am Ende eine 3:9-Niederlage auf dem Zettel. Vor allem der Start ging absolut daneben. Nach den ersten fünf Spielen, führten die Essener mit 5:0.

Die Ergebnisse: Melvin Lehnen - Sebastian Tiecke 3:0 (11:7, 11:2, 11:4); Benno Schmidl - Sebastian Hermanski 3:2 (7:11, 11:8, 11:8, 17:17, 11:7); Stephan El Faramwy - Thomas Bons 3:0 (11:3, 11:7, 11:6); Maxim Vutov - Thorsten Zurek 3:2 (9:11, 11:5, 11:8, 9:11, 11:3); Leon-Luca Schlage - Christoph Jakowski 3:0 (11:4, 11:6, 11:8); Jon Reintjens-Lopeu - Stefan Appelt 1:3 (12:10, 9:11, 7:11, 8:11); Lehnen - Hermanski 3:2 (11:7, 5:11, 14:12, 7:11, 11:7); Schmidl - Tiecke 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 12:10); El Faramwy - Zurek 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:8); Vutov - Bons 3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:5); Schlage - Appelt 2:3 (11:4, 9:11, 12:10, 5:11, 8:11); Reintjens-Lopez - Jakowski 2:3 (11:5, 7:11; 11:6, 11:13, 6:11).

