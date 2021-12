Diese Jahresbilanz zieht die Gladbecker Profigolferin Masson

Orlando/USA. Die Saison im Profigolf ist beendet. Diese Jahresbilanz zog Olympia-Teilnehmerin Caroline Masson (Gladbeck), die auf der US-Tour unterwegs ist.

„Es war ein herausforderndes Jahr auf dem Platz mit vielen Höhen und Tiefen, aber schließlich sind es genau diese Herausforderungen, die uns dazu bringen, härter zu arbeiten und besser zu werden.“ Dieses Fazit zog jetzt nach dem Ende der Golfsaison die Gladbecker Proette Caroline Masson. Und sie betonte: „Ich freue mich schon darauf, die Vorbereitungen für 2022 zu starten!“

Beim Founders Cup sicherte sich Masson den zweiten Platz

Das Jahr endete ja erfolgreich für die in den USA heimisch gewordene Gladbeckerin. Im Oktober hatte sie sich schließlich noch auf der US-Tour bei dem mit drei Millionen US-Dollar dotierten Founders Cup in West Caldwell Rang zwei gesichert.

Danach hatte Caroline Masson, die in diesem Jahr zum zweiten Male an Olympischen Spielen teilgenommen hat, ganz offen über schwierige Zeiten gesprochen: „Ehrlicherweise war es mental wirklich eine harte Zeit, wahrscheinlich die härteste in meiner Karriere.“ Sie sei überspielt und ausgebrannt gewesen. Es gehe aber darum, die richtige Balance zu finden und zu akzeptieren, dass eine schlechte Runde beim Golf nichts mit ihr als Person zu tun hat.

