Anne Berger vom VfL Gladbeck belegt in der offiziellen deutschen Jahrebestenliste der Altersklasse U23 den vierten Platz im Stabhochsprung.

Leichtathletik Diese Gladbeckerinnen zählen in der U23 zur deutschen Top-5

Darmstadt. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat seine U23-Jahresbestenliste veröffentlicht. Gleich zwei Gladbeckerinnen zählen zur nationalen Top-5.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat jetzt seine offizielle Jahresbestenliste der Altersklasse U23 veröffentlicht. Zwei Gladbeckerinnen zählen zur nationalen Top-5. Dabei handelt es sich um Stabhochspringerin Anne Berger (VfL) und um Hürdensprinterin Neele Schuten (TV).

Die Erstgenannte blickt auf ihr bisher erfolgreichstes Jahr zurück. Bei den Ruhr Games in Bochum stellte der Schützling von Trainer Christian Bludau mit 4,25 Metern eine persönliche Bestleistung auf - damit belegt Berger in der deutschen Jahresbestenliste der U23 hinter den beiden Potsdamerinnen Leni Freyja Wildgrube (4,45) und Ella Buchner (4,35) sowie Sarah Franziska Vogel (LG Seligenstadt, 4,30) den vierten Platz.

Anne Berger qualifiziert sich für die U23-EM

Die 4,25 Meter bestätigte die Medizinstudentin bei der U23-DM in Koblenz, wo sie nach einem nervenaufreibenden Wettkampf die Silbermedaille gewann und sich zudem für die U23-Europameisterschaften in Tallinn/Estland qualifizierte.

Neele Schuten vom TV Gladbeck (li.) hat sich von der Leichtathletik mit einem zweiten Platz im Hürdensprint bei der U23-DM verabschiedet. In der deutschen Jahresbestenliste wird sie in der Altersklasse U23 auf Rang vier geführt. Inzwischen ist Neele Schuten ins Lager der Bobsportlerinnen gewechselt, Foto: Heiner Preute / TV Gladbeck

Der Name von Neele Schuten wird im nächsten Jahr nicht mehr in Jahresbestenlisten des DLV auftauchen. Das Mitglied des TV Gladbeck hat bekanntlich die Sportart gewechselt und ist Bobanschieberin geworden.

Neele Schuten gewinnt Silber bei der U23-DM

In 2021 zählte sich aber noch zu den deutschen Top-Hürdensprinterinnen in der U23: Mit 13,55 Sek. belegt Schuten im nationalen Ranking den vierten Platz. Auch sie gewann bei der U23-DM in Koblenz Silber. Ihre Zeit: 13,64 Sekunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck