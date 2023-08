Fußball Diese fünf Teams aus Gladbeck nehmen am ELE-Junior-Cup teil

Gelsenkirchen. Am 12. August wird einmal mehr das D-Jugend-Fußballturnier um den ELE-Cup ausgetragen. Es geht nicht nur um den Sieg oder gute Platzierungen.

Im Bottroper Jahnstadion treffen sich am Samstag, 12. August, 32 D-Jugend-Mannschaften aus Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck zum Turnier um den ELE-Junior-Cup. Aus Gladbeck nehmen fünf Klubs an dem Turnier teil. Dabei handelt es sich um den BV Rentfort, Wacker Gladbeck, Schwarz-Blau Gladbeck, den SV Zweckel und Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck.

Los geht’s um 10 Uhr, dann tritt der Nachwuchs in acht Gruppen gegeneinander an. Mit dem Achtelfinale gegen 14 Uhr geht es für die qualifizierten Teams in die spannende Phase. Um 14.40 Uhr beginnen die Viertelfinalbegegnungen. Um den ersten Platz spielen die zwei besten Mannschaften des ELE-Junior-Cups um 16.15 Uhr und ermitteln den Gewinner des Turniers.

Beim ELE-Junior-Cup können die Nachwuchskicker unter Beweis stellen, wie gut sie zu Saisonbeginn schon in Form sind. Es geht für alle Mannschaften um Sieg und Platzierung – und dazu noch um etwas mehr: Die ELE vergibt auch in diesem Jahr wieder Fördergelder für die Jugendarbeit der Vereine in einer Gesamthöhe von 2.200 Euro: 700 Euro für den Turniersieger, 400 Euro für den Zweiten und jeweils 250 Euro für die beiden Dritten.

Die Verantwortlichen des Turniers um den ELE Junior Cup auf einem Blick. Foto: ele / ELE

Keine Mannschaft geht beim ELE-Junior-Cup leer aus

Nicht nur die ersten drei Plätze werden prämiert, die vier Fünften erhalten jeweils 150 Euro für die Jugendkasse. Zudem gibt es Pokale für die Erstplatzierten. In diesem Jahr erhalten alle teilnehmenden Mannschaften außerdem eine Balltasche, zwei Bälle und einen Satz Markierungsleibchen.

Sportlichen Wert erhält der Wettbewerb zum einen durch die Terminierung am Saisonanfang, zum anderen durch die verbandsübergreifenden Duelle. Denn das ELE-Land ist ja fußballerisch gespalten: Während die Gelsenkirchener, Gladbecker und Kirchhellener Kicker im Kreis 12 des Fußballverbands Westfalen antreten, sind die Bottroper Teams im Kreis 10 zu Hause und gehören zum Fußballverband Niederrhein. Einmal im Jahr treffen sie sich beim ELE-Junior-Cup.

