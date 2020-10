Bereits zum dritten Male ist er gerade Deutscher Meister geworden: Plarent Kicmari aus Gladbeck sicherte sich im baden-württembergischen Spraitbach in der Klasse der 14 bis 16-Jährigen den nationalen Titel im Breakdance. Damit hat sich der Schüler der Anne-Frank-Realschule für die WM und EM im nächsten Jahr qualifiziert.

Findet die nächste DM in Gladbeck statt?

Erfolgreich: Plarent Kicmari, Breakdancer aus Gladbeck. Foto: K. A.

Wobei fraglich ist, ob die Welt- und Europameisterschaften in 2021 - das Stichwort lautet Corona-Krise - überhaupt ausgetragen werden. Sollte die Pandemie irgendwann einmal der Vergangenheit angehören, will übrigens laut Fatmire Kicmari, der Mutter des Goldmedaillengewinners, das Tanz & Bildungshaus D-Style in Zweckel versuchen, die nationalen Titelkämpfe im Breakdance nach Gladbeck zu holen.

In Spraitbach nahmen jetzt 150 Tänzerinnen und Tänzer an den vom Sportverein TAF Germany organisierten Meisterschaften teil. 100 Zuschauer durften dabei sein. „Die Titelkämpfe wurden unter ganz strengen Corona-Regeln ausgetragen“, berichtet Fatmire Kicmari. Plarent Kicmari ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken und verwies seine Konkurrenten einmal mehr auf die Plätze.

