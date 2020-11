Die Leichtathletikabteilung des TV Gladbeck bleibt ihrem Grundsatz treu und setzt weiter auf die Ausbildung von Talenten. Gleich sieben Jugendliche haben sich den Blau-Weißen jetzt neu angeschlossen. „Damit“, so Abteilungsleiter und Trainer Heiner Preute, „sind wir im Nachwuchsbereich noch breiter aufgestellt.“

Der Top-Zugang des TV Gladbeck ist Pia Meßing

Die Zugänge passen laut Heiner Preute gut in die Gruppe. „Mal gucken, was daraus wird“, sagt der erfahrene Trainer. Hätte er nicht gerne auch den einen oder anderen „fertigen“ Athleten begrüßt? Preute schüttelt, als die WAZ ihm diese Frage stellt, sofort den Kopf: „Nein, es ist uns ganz lieb so.“

Top-Zugang ist Pia Meßing (Jg. 2005). In der vergangenen Freiluftsaison hat die seinerzeit noch für die LG Coesfeld startende Sportlerin bei den Deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften in Halle an der Saale im Siebenkampf der AK W15 mit 3906 Punkten die Silbermedaille gewonnen. Lediglich 21 Zähler fehlten ihr zum Gewinn der Goldmedaille.

„Pia“, sagte Preute über Meßing, „hat keine Schwächen. Sie bringt ähnlich starke Leistungen wie Alyssa Tagbo, als die in diesem Alter war.“ Weil die Coesfelderin eine gute Sprinterin ist, soll sie auch als Staffelläuferin zum Zuge kommen.

Jan Laufer sucht beim TV Gladbeck eine neue Herausforderung

Neu beim TV Gladbeck: Jan Laufer ist Sprinter und Beach Flags Sportler. Foto: DLRG Gelsenkirchen

Jan Laufer (Jg. 1999, früher Schalke 96) sucht laut Preute eine neue Herausforderung. Für den Sprinter steht eine 100m-Bestzeit von 11,29 Sek. zu Buche. In einer anderen, nur wenig bekannten Sportart ist Laufer übrigens sehr erfolgreich unterwegs. Sie nennt sich Beach Flags - das sei, so erläutert es Preute, eine Art „Reise nach Jerusalem“ für Rettungssportler.

16 Läufer liegen an einem Strand auf dem Bauch. 20 Meter hinter ihnen stehen 15 Flaggen. Auf Pfiff stoßen sich die Sportler hoch, drehen sich um und spurten los. Wer keine Flagge bekommt, ist ausgeschieden. Laufer holte in Beach Flags bereits nationale Titel und war Vize-Europameister.

Fünf Talente wechseln vom FC Schalke 04 zum TV Gladbeck

In Franziska (Jg. 2005) und Johanna Burchett (Jg. 2007), Wolke Oberländer (Jg. 2006), Anna-Keira Kannenberg (Jg. 2007) und Maximilian Jahndorf (Jg. 2006) werden zudem nicht weniger als fünf Talente, die zuletzt für den FC Schalke 04 an den Start gegangen sind, künftig das Trikot des TV Gladbeck tragen.

Letztgenannter gehört zu den Top-5-Mehrkämpfern seiner Altersklasse in Westfalen und soll das erfolgreiche Nachwuchs-Mehrkampf-Team der Blau-Weißen, zu dem Marcel Reiff, Marius Albrecht und Fynn Bietenbeck gehören, noch verstärken.

Und für Sprinterin Franziska Burchett sogar schon ein nationaler Titelgewinn zu Buche. In der vergangenen Wintersaison sicherte sie sich nämlich über 60 Meter in der AK U16 Gold bei den niederländischen Jugend-Hallenmeisterschaften. Weil ihre Familie in den Niederlanden lebt, durfte sie dort an den Titelkämpfen teilnehmen - als Mitglied des AV Sparta.

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier