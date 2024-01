Deshalb verliert der SV Zweckel sein Testspiel in Dorsten

Dorsten Der SV Zweckel hat das Testspiel beim SV Dorsten-Hardt mit 0:3 verloren. Warum Trainer Bahl nicht unzufrieden war und wie es nun weitergeht.

Der SV Zweckel hat das erste Testspiel des Jahres verloren. Beim Landesligisten SV Dorsten-Hardt kassierten die Gladbecker, in der Bezirksliga um den Klassenerhalt kämpfen, eine 0:3-Niederlage. Bereits nach 41 Minuten stand das Endergebnis fest.

SVZ-Trainer Marc Bahl, der früher einmal für den SV Dorsten-Hardt aktiv war, war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft: „Wir haben gegen einen starken Gegner in der zweiten Halbzeit besser gespielt als in der ersten. Bei einem Gegentor haben wir leider ein wenig mitgeholfen, der Treffer zum 2:0 hätte nicht gegeben werden dürfen, weil zwei Dorstener im Abseits standen.“

Schon in der neunten Minute geriet Schwarz-Grün auf dem Dorstener Kunstrasenplatz in Rückstand. Das 0:2 musste das Team in der 36. Minute hinnehmen, das 0:3 schließlich in der 41. Minute. Aber auch der SV Zweckel erarbeitete sich einige Chancen, konnte diese aber nicht in Tore ummünzen. Die besten Möglichkeiten für Schwarz-Grün boten sich Ahmet Cicek, Moritz Heidenreich per Freistoß und dem eingewechselten Ismail Talha Uzan.

Marc Bahl konnte in der Begegnung an alter Wirkungsstätte eine starke Mannschaft aufbieten. Komplett waren die Zweckler gleichwohl nicht. So fehlte etwa Jan Schwers. Der Offensivspezialist musste arbeiten. Zugänge standen nicht im Kader - der SVZ hat bislang nämlich noch keine neuen Kräfte verpflichtet.

Jan Schwers (rechts) konnte dem SV Zweckel im Testspiel beim SV Dorsten-Hardt nicht helfen. Er musste arbeiten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

SV Zweckel feiert nun ein Wiedersehen mit Pascalis Terzis

Dazu Bahl: „Einige Spieler können sich nicht entscheiden, andere kommen mit einer Plastiktüte, die wir füllen sollen. Dazu sind wir aber nicht bereit, das passt nicht in diese Zeit, zumal die Bezirksliga ja nicht mehr die Klasse ist wie noch vor zehn oder ein paar mehr Jahren.“

Während der SVZ, vor allem der stellvertretende Vorsitzende und Sportliche Leiter Timon Reschke, weiter Augen und Ohren offen hält, arbeitet Bahl mit dem vorhandenen Kader weiter. „Es stehen jetzt ein paar harte Einheiten an“, kündigte der Trainer an. Das nächste Testspiel steigt am Sonntag, 28. Januar. Der SVZ stellt sich um 13 Uhr beim FC Saloniki Essen vor, der in der Essener Kreisliga A2 auf dem vierten Tabellenplatz überwintert.

In Pascalis Terzis ist ein ehemaliger Zweckler für den FC Saloniki aktiv - und das durchaus erfolgreich. Im bisherigen Saisonverlauf hat er nämlich bereits vier Treffer erzielt. Damit ist Terzis drittbester Schütze seiner Mannschaft.

Halle Gladbeck: Zweckel-Sieg, Stimmen, Galerie mit 31 Fotos

Kehrt Can Ucar ein weiteres Mal zum SV Zweckel zurück?

Halle Gladbeck: Grätschen erlaubt - das sagen die Trainer

Transfer-Deal: FSM-Spieler wechseln alle zu Wacker Gladbeck

Dieser neue Trainer soll Wacker Gladbeck retten

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck