Der TV Gladbeck holt auch beim VV Schwerte drei Punkte

„Allmählich zeigt unsere Mannschaft ihr Gesicht.“ Das sagte Waldemar Zaleski, Trainer der Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck, nach dem 3:0-Erfolg des TVG beim VV Schwerte. Das Team sei langsam da, wo er und sein Co. Johann Bleichrot es haben wollten.

Der verdiente Sieg in Schwerte war der fünfte in der laufenden Saison, der drei Punkte auf das Konto der Blau-Weißen gebracht hat. 15 Zähler stehen nun für Kim Smaniotto & Co. zu Buche. Konsequenz: Der TVG belegt mittlerweile hinter dem RC Borken-Hoxfeld II (21 Punkte) und dem TV Hörde II (16) den dritten Tabellenplatz.

Julia Frohleiks konnte doch für den TV Gladbeck spielen

Waldemar Zaleski, Trainer des TV Gladbeck, war mit der Leistung seiner Mannschaft in Schwerte sehr zufrieden Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der TV Gladbeck fuhr mit einem guten Gefühl zur Partie beim einstigen deutschen Topklub. Das lag auch daran, dass die angeschlagene Julia Frohleiks doch einsatzfähig und einsatzbereit war. Zunächst ließ Zaleski die erfahrene Zuspielerin aber draußen.

Mitte des ersten Durchgangs jedoch wechselte er Julia Frohleiks für Talent Ellen Plonowski ein - und mit ihrer ganzen Routine gelang es dem TVG nun, die auch schon vorher zu erkennende Überlegenheit auf dem Feld auszuspielen. „Wir hatten den Satz unter Kontrolle“, stellte Zaleski später zufrieden fest.

TV Gladbeck gewinnt den zweiten Satz etwas glücklich

Das galt auch für den Beginn des zweiten Spielabschnitts. Plötzlich jedoch ließ Gladbeck nach - und die Schwerterinnen wurden immer besser. Nun musste der TVG kämpfen. Am Ende behielt das Team mit 28:26 die Oberhand. „Diesen Satz haben wir schon glücklich gewonnen“, gab der Gästetrainer zu.

Der VV zeigte sich vom nur knapp verlorenen zweiten Durchgang völlig unbeeindruckt und spielte weiter richtig stark auf. „Der dritte Satz war der beste“, so Zaleski, der damit sowohl den Gegner als auch seine Mannschaft lobte, die sich am Ende mit 25:19 erneut vergleichsweise klar durchsetzte.

Gladbecks Trainer Zaleski lobt die Mannschaftsleistung

„Das war ein ziemlich sicheres Spiel“, urteilte der Gladbecker Coach, „das war Anfang der Saison nicht immer der Fall.“ Die Mannschaft habe als Mannschaft gewonnen, alle Spielerinnen hätten sehr gut mitgezogen. Das Team entwickele sich - und genau das ist es, was das Trainergespann Waldemar Zaleski/Johann Bleichrot auf die Agenda gesetzt hat.

Weiter geht’s für den TV Gladbeck am Samstag, 14. Dezember, mit einem Heimspiel gegen den VfL Ahaus. Der letzte Spieltag der Hinrunde geht erst im neuen Jahr über die Bühne: Am 12. Januar 2020 steht dann für die Blau-Weißen das Verfolgerduell beim Tabellenvierten SC Hennen an.