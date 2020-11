Gladbeck. Am 17. 12. startet die Deutsche Eishockey-Liga in die Saison. Der Gladbecker Kowert ist heiß auf die Runde, die ganz anders wird als jede andere.

Am 17. Dezember startet die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) mit 14 Mannschaften in die Saison 2020/21 . Andreas Kowert , Linienschiedsrichter aus Gladbeck , bereitet sich gerade beim Magenta-Sport-Cup auf seine 18. Serie in der nationalen Eliteklasse vor. „Ich bin schon heiß auf die DEL“, sagt der aus Gelsenkirchen stammende 41-Jährige, „den Spielern geht’s ganz genauso.“

Die neue Punkterunde wird anders als jede andere

Der Gladbecker Andreas Kowert gehört in der DEL zu den dienstältesten deutschen Schiedsrichtern. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Die neue Punkterunde wird definitiv anders als jede andere, die Kowert, der immerhin zu den dienstältesten Unparteiischen im Lande gehört, mitgemacht hat. Ausgetragen wird sie zunächst nämlich in einer Nord- und Südstaffel – und erst einmal auch ohne Zuschauer in den Arenen. Damit der Spielbetrieb in Corona-Zeiten gewährleistet werden kann, werden außerdem alle Beteiligten – die Profis wie die Trainer, aber auch die Unparteiischen – regelmäßig getestet .

„Wir sind in einer Bubble (Blase, d. Red.)“, sagt Kowert, der vor allem die leeren Stadien äußerst gewöhnungsbedürftig findet. „Das ist echt ungewohnt, jetzt erleben wir alle, was eine Atmosphäre ausmacht. Der Begriff Geisterspiele trifft es tatsächlich.“

Kowert ist gerade beim Magenta-Sport-Cup im Einsatz

Der Mann weiß genau, wovon er spricht. Anfang des Monats stand Andreas Kowert beim Deutschland-Cup in Krefeld anlässlich des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland als Linienschiedsrichter auf dem Eins. Und aktuell ist er regelmäßig bei den Partien des Magenta-Sport-Cups in Düsseldorf und Krefeld im Einsatz. All diese Partien gingen und gehen ohne Fans über die Bühne. Für einen Fahrensmann wie Kowert, der Anfang 2015 beim Winter Game der Deutschen Eishockey-Liga vor 51125 Zuschauern dabei war wie auch bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, ist das – siehe oben – gewöhnungsbedürftig.

Wie schon die vergangenen Wochen und Monate. „Ich habe“, sagt der in Gladbeck heimisch gewordene Kowert und lacht, „ noch nie so viel Vorbereitungszeit gehabt .“ Kann man wohl so sagen! Anfang März wurde die vergangene Saison abgebrochen, zu einem Zeitpunkt, in der in der DEL normalerweise gerade die heiße Phase beginnt. „Seitdem war Schicht im Schacht“, so der Unparteiische, der inzwischen im Landesverband den Posten des stellvertretenden Schiedsrichter-Obmannes übernommen hat und somit für die Ausbildung der jungen Unparteiischen aus dem Eishockey-Westen mitverantwortlich zeichnet.

Ans Aufhören denkt Andreas Kowert überhaupt nicht

Welches Ziel setzt sich Andreas Kowert für die Saison 2020/21? Zur Erinnerung: In der Runde 2018/19 durfte er immerhin bereits zum sechsten Male in der Finalrunde der Deutschen Eishockey-Liga ran. „Erst mal gucken, wie sich alles entwickelt“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie. Sein erstes Etappenziel lautet, in der Hauptrunde möglichst oft eingesetzt zu werden .

Eines steht fest: Ans Aufhören denkt Andreas Kowert derzeit – Corona hin, Corona her – überhaupt nicht. „Das macht mir immer noch sehr viel Spaß“, betont er. Zwei, drei Jährchen möchte er in der DEL als Linienschiedsrichter noch aktiv bleiben --und irgendwann auch wieder in vollen Arenen . . .

