Das waren im Gladbecker Sport die fünf Top-Online-Themen

Gladbeck. Das Gladbecker Sportjahr 2021 hat trotz Corona wieder jede Menge Geschichten geliefert. Die meisten Online-Seitenaufrufe erhielten diese fünf.

Ein Gladbecker Fan von Borussia Mönchengladbach, der es beim Pokal-Geisterspiel seiner Lieblinge ins Stadion geschafft hat, Fußballer, die sich für einen an Leukämie erkrankten Zweijährigen zusammengeschlossen haben und der Ausschluss von FSM Gladbeck aus dem Stadtsportverband - das waren im jetzt zu Ende gehenden Jahr einige der Themen mit den meisten Online-Seitenaufrufen. Das waren die Gladbecker Top-5.

1. So kam ein Gladbecker Gladbach-Fan als einziger ins Stadion

Normalerweise wäre die Geschichte von Dieter Guder überhaupt keiner Erwähnung wert gewesen. Aber dass es der Butendorfer beim Pokalspiel seiner Lieblingsmannschaft Borussia Mönchengladbach in Elversberg ins Stadion geschafft hat, war Ende 2020/Anfang 2021 durchaus von Interesse - schließlich war auch dieser Vergleich ein Geisterspiel. Der WAZ verriet Guder, wie er ganz legal zu seinem Platz auf der Tribüne der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde gekommen war.

Die Gladbecker Fußballvereine initiierten eine DKMS-Aktion. Foto: Adler Ellinghorst

2. DKMS-Aktion: Gladbecker Fußballer vereinen sich - für Jannes

Die Gladbecker Fußballer haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sie, wenn es darauf ankommt, zusammenhalten und auch immer für einen guten Zweck zu gewinnen sind. Das war nicht anders, als Daniel Griese vom Schicksal des an Leukämie erkrankten Jannes erfuhr. Der Trainer des BV Rentfort III kontaktierte sofort alle Vereine: „Lasst uns zeigen, dass wir Gladbecker Fußballer zusammenstehen und zusammen gegen einen Gegner kämpfen, der keine Regeln kennt!“

3. Stadtsportverband schließt FSM Gladbeck aus - das hat Folgen

Das war für FSM Gladbeck eine äußerst schlechte Nachricht. Mit Wirkung vom 1. November wurde der Fußballverein nämlich aus dem Stadtsportverband (SSV) ausgeschlossen. Der Grund: Der Klub war den Nachweis seiner Gemeinnützigkeit schuldig geblieben. Auch der Sportausschuss befasste sich mit diesem Fall, schließlich nutzte und nutzt FSM ja die städtische Anlage am Hartmannshof.

Da stand das Olympia-Aus für Jessica Steiger vom VfL Gladbeck fest. Foto: Soeren Stache / dpa

4. Olympia-Aus! Jessica Steiger bekennt: „Es tut sehr weh“

Am 17. April endete in Berlin Jessica Steigers Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021. Die Topschwimmerin des VfL Gladbeck hatte es auch beim finalen Qualifikationswettkampf nicht geschafft, eine Norm für Tokio zu erfüllen. Und auch für einen Staffelstart konnte sie sich nicht empfehlen. Der WAZ gab Jessica Steiger kurz danach einen Einblick in ihr Seelenleben.

5. Gladbeck: Neue Corona-Regeln wirken sich auf den Sport aus

Auch das Jahr 2021 wird als Coronajahr in die Geschichte eingehen. Ende März traten (mal wieder) neue Corona-Regeln in Kraft, Regeln, die sich unmittelbar auch auf den lokalen Sport auswirkten. Das wichtigste Ergebnis für Gladbeck benannte seinerzeit Christiane Schmidt, Kommunikationschefin im Gladbecker Rathaus, mit diesen Worten: „Wir haben in Absprache mit dem Kreis beschlossen, dass Sportanlagen nur für den Vereinssport genutzt werden können, derzeit 10 Kinder unter 14 Jahren ohne Testung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck