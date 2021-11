Das Heimspiel des SV Zweckel gegen den FC Marl fällt aus

Der Rasenplatz des SV Zweckel an der Dorstener Straße ist von der Stadt Gladbeck gesperrt worden. Das Heimspiel gegen den FC Marl fällt daher aus.

Gladbeck. Das Bezirksliga-Heimspiel des SV Zweckel gegen den FC Marl am Sonntag, 28. November, fällt aus. Die Stadt Gladbeck hat den Rasenplatz gesperrt.

Das für Sonntag, 28. November, angesetzte Bezirksliga-Heimspiel des SV Zweckel gegen den FC Marl fällt aus. Wie SVZ-Chef Uli Wloch der WAZ mitteilte, hat die Stadt Gladbeck den Platz an der Dorstener Straße nach den Regenfällen am Freitag gesperrt.

Ein neuer Termin für den Vergleich der Schwarz-Grünen gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten steht noch nicht fest. Bei Guido Naumann, Trainer des SV Zweckel, dürfte sich der Ärger über die Absage der Partie in Grenzen gehalten haben. Schließlich hätte seine in den Abstiegskampf geratene Mannschaft einmal mehr stark ersatzgeschwächt antreten müssen.

Guido Naumann, Trainer des SV Zweckel, dürfte sich über die Absage des Spiels gegen den FC Marl nicht geärgert haben. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

BV Rentfort stellt sich bei Hessler 06 vor

Das Spiel des zweiten Gladbecker Bezirksligisten kann dagegen über die Bühne gehen. Der BV Rentfort stellt sich am Sonntag, 28. November, um 14.30 Uhr beim SV Hessler 06 vor. Ausgetragen wird es im Jahnstadion an der Kanzlerstraße 44 in Gelsenkirchen.

