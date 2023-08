Das erwartet die Fans bei der Darts-Gala des SV Zweckel

Weltklasse in Gladbeck: Simon Whitlock (Australien) nimmt an der Darts-Gala aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des SV Zweckel teil.

Gladbeck. Der SV Zweckel lädt anlässlich seines 100. Geburtstags am 25. August zu einer Darts-Gala mit Joe Cullen und Simon Whitlock. Alle wichtigen Info.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SV Zweckel richtet der Verein am Samstag, 25. August, in der Mathias-Jakobs-Stadthalle eine große Garts-Dala mit den beiden Weltklassespielern Joe Cullen (England) und Simon Whitlock (Australien) aus. Der SVZ hat nun verraten, was die Fans bei der Veranstaltung, die um 19.23 Uhr beginnt, erwartet.

Spätestens ab 20 Uhr fliegen demnach in der Stadthalle die ersten Pfeile. Joe Cullen und Simon Whitlock werden sich zunächst nacheinander mit acht ausgewählten Spielern in einem Leg (501 Double Out) messen. Ab 22 Uhr finden Doppelspiele statt, in welchen die Profis je einen Partner an die Seite gestellt bekommen und ebenfalls ein Leg spielen.

Als Höhepunkt des Abends werden schließlich Whitlock und Cullen ein „Best of 11” spielen, wie man es von den Fernseh-Übertragungen kennt. Im Anschluss werden sie sich zügig verabschieden, weil tags darauf für sie ein wichtiges Turnier in Hildesheim auf dem Programm steht. Wer Autogramme von den Assen möchte oder ein Foto mit ihnen, hat dazu zwischen 18.30 Uhr 19 Uhr die Gelegenheit.

„Caller“ Russ Bray tritt in Gladbeck auch an die Scheibe. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Auch der „Caller“ Russ Bray tritt in Gladbeck an die Scheibe

Der Abend in der Stadthalle ist mit dem „Best of 11“ der Profis aber noch nicht beendet. Ab 23.30 Uhr tritt nämlich „Caller“ Russ Bray an die Scheibe. Wer gegen ihn antreten möchte, muss bis 22.30 Uhr Lose kaufen und ein wenig Glück haben . . .

Der SV Zweckel weist darauf hin, dass Fans, die hinten in der Stadthalle sitzen, nichts verpassen werden. Es werden nämlich eine große Leinwand und mehrere Monitore aufgestellt, auf denen das Geschehen auf der Bühne verfolgt werden kann.

Auch die Frage, ob die Darts-Begeisterten wie bei der WM in London verkleidet kommen sollen, beantwortet der SVZ - und zwar mit diesen Worten: „Es geht um den Ausdruck von Lebensfreude, es geht um Humor – und um einen Wettbewerb zwischen den Fans. Dieser Lebensfreude dürfen auch gerne die Besucher der Darts-Gala in der Stadthalle durch originelle Kostüme Ausdruck verleihen.“

