BV Rentforts Sebastian Blume ist fitter als vor der Pandemie

Gladbeck Wie kommen Gladbecks Sportler durch die Corona-Krise? Heute steht Sebastian Blume vom BV Rentfort Rede und Antwort.

Wie kommen die Gladbecker Sportlerinnen und Sportler durch die Corona-Krise? Die WAZ stellt Aktiven dazu jeweils drei Fragen. Dieses Mal steht Sebastian Blume Rede und Antwort. Der Routinier des Bezirksligisten BV Rentfort ist laut eigener Aussage fitter als vor dem Lockdown.

Herr Blume, was haben Sie in den letzten sieben Tagen für ihre körperliche Fitness getan?

Das ist eine gemeine Frage zu Beginn. Ich gehe zurzeit dreimal die Woche meistens mit Podi (Phillip Potratz) und Lars Wulfert joggen. Wir machen dann unser eigenes Trainingsprogramm: Entweder laufen wir auf Strecke, oder wir gehen an das Tetraeder. Dort machen wir Bergsprints oder laufen die Treppen hoch. Ich glaube, ohne die beiden würde ich es allerdings nicht so durchziehen. Denn auch wenn ich mal keine Lust habe, ziehe ich die Schuhe an, weil ich sie nicht warten lassen möchte. Zusätzlich mache ich auch ein paar Workouts zuhause. Ich würde sagen, dass ich momentan fitter bin als vor dem ersten Lockdown.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden Sie dann in zehn Minuten tun?

Puh, ich glaube, ich würde versuchen, alle Mann zusammenzutrommeln und irgendwie eine große Party feiern. Mir fehlt der menschliche Kontakt schon sehr, auch mit den Jungs in der Kabine. Ich freue mich einfach darauf, alle wieder gleichzeitig zu sehen, ohne irgendwie einen Projektplan zu erstellen, wann ich wen sehen darf.

Welches Motto begleitet Sie durch die kommenden Wochen?

Das einzige Motto für 2021 kann ja fast nur lauten: Es kann nur besser werden. Aber ein konkretes Motto habe ich nicht. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann vorbei ist und wir wieder in unserem „alltäglichen“ Leben sind. Das heißt für mich: Stadionbesuche in Dortmund, in den Urlaub fahren, unbegrenzt viele Leute treffen zu können und natürlich selber Fußball zu spielen. Dabei fehlt mir nicht nur der Sport an sich, sondern auch das Zusammensitzen in der Kabine.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Nachrichten aus dem Gladbecker Sport

• Jetzt wird es ernst für Olympiakandidatin Jessica Steiger

• SV Zweckel holt einen altbekannten Torjäger

• Ärger beim SV Zweckel: Schulz-Knop meldet sich ab

• Lockdown bis Ende Januar: Das bedeutet es für den Amateursport

• Beim Borussen-Spiel: So schaffte es ein Gladbecker als einziger ins Stadion

• Schalke-Krise: Adler Ellinghorst gibt diesen Rat

• Gladbecker Handballerin schnuppert Bundesliga-Luft

• Connie Maeling fährt allen Männern davon

• Wo Gladbeck im Sportmagazin "Kicker" auf Rang eins steht

Mehr Sportartikel gibt es hier.