BV Rentfort verliert turbulentes Spiel gegen Spitzenreiter

Gladbeck. Da wäre mehr möglich gewesen. Am Ende musste sich der BV Rentfort aber in einem torreichen Spiel dem Tabellenführer Erler SV 08 geschlagen geben.

Die Überraschung blieb aus, die Chance war aber da: Gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Erler SV 08 verlor der BV Rentfort in einer turbulenten Partie mit 3:5 – das Spiel hätte am Ende aber auch gut und gerne 4:4 ausgehen können.

„Wir haben eine gute Moral gezeigt und nie aufgesteckt. Das ist mehr als lobenswert“, sagte Trainer Marcel Lehmann.

Tabellenführer geht beim BV Rentfort nach fünf Minuten in Führung

Julian Steinhaus (li.) und der BV Rentfort mussten sich Spitzenreiter Erler SV 08 mit 3:5 geschlagen geben. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Reihe nach: Es waren keine fünf Minuten gespielt, da stand es bereits 1:0 für den Gast aus Gelsenkirchen, der BVR kam nicht wirklich ins Spiel. „Eigentlich können wir froh sein, dass es zum Pausenpfiff nur 1:0 stand“, so der Rentforter Coach. Große Torchancen hatte der BV Rentfort nicht, nahm sich aber für die zweite Halbzeit einiges vor.

„Umso ärgerlich ist es dann natürlich, wenn du dir viel vornimmst und in der zweiten Hälfte nach 30 Sekunden das Gegentor bekommst“, ärgerte sich Lehmann. Doch dem 0:2 folgte der direkte Anschlusstreffer: Patrick Draxler brachte den Ball aus halblinker Position scharf in den Strafraum, Mirko Hülskemper bekam den Ball, sein Torschuss landete am Fuß eines Erler Verteidigers, der den Ball unhaltbar ins Tor versenkte.

Hülskemper verkürzt für den BV Rentfort auf 3:4

Rentfort steckte nicht auf, doch Erle blieb eiskalt und stellte das Ergebnis innerhalb von nur fünf Minuten auf 4:1 (55./60.). Fortan spielte nur noch die Lehmann-Elf. Und sie belohnte sich. Nach erneuter Flanke von Draxler stand diesmal Jesse Hajder richtig, verkürzte (68.). Weitere gute Möglichkeiten ließen die Rentforter bis zur 87. Minute liegen. Dann verkürzte Mirko Hülskemper auf 3:4.

Es lief schon die Nachspielzeit, als der Schiedsrichter Luca Verletis den Rentfortern einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gab. Draxler Schuss aus knapp 17 Metern wurde nur ganz knapp zur Ecke abgefälscht. Bei der folgenden Ecke ging Torhüter Justin Kirstein mit nach vorne, Erle konterte und traf, Verletis pfiff danach nicht mehr an.

Rentforts Trainer Lehmann macht seinen Jungs keinen Vorwurf

„Wir hatten genügend Chancen, einen Vorwurf kann man nicht machen. Nach dem 1:4 dachte ich, dass das Ganze jetzt seinen Lauf nimmt, aber meine Jungs haben nicht aufgegeben und hätten sich fast belohnt“, so Lehmann abschließend.

BV Rentfort: Kirstein, Hülskemper, Kroll, Draxler, Wulfert, Steinhaus, Nachtigal, Potratz, Hajder, von Kiedrowski, Heer. Tore: 0:1 Glittenberg (5.), 0:2 Karagülmez (46.), 1:2 Eigentor Voßschmidt (47.), 1:3 Glittenberg (55.), 1:4 Karagülmez (60.), 2:4 Hajder (68.), 3:4 Hülskemper (87.), 3:5 Gülmez (90.).