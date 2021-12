BV Rentfort: Torjäger muss raus, sein Ersatz trifft doppelt

Gladbeck. Der BV Rentfort hat sein Bezirksliga-Heimspiel gegen Stuckenbusch gewonnen. BVR-Torjäger Stukator muss verletzt raus, sein Ersatz trifft doppelt.

Der BV Rentfort hat dank Phillip Potratz gegen die Sportfreunde Stuckenbusch das letzte Heimspiel des Jahres mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit in der Bezirksliga 14 den zweiten Tabellenplatz behauptet. Beide Treffer gingen auf das Konto des Mittelstürmers.

Mitte der ersten Halbzeit war Philipp Potratz für Dominik Stukator gekommen. Der Torjäger der Rentforter hatte sich bei einem Pressschlag mit Stuckenbuschs Schlussmann Leon Jondral verletzt und musste ausgewechselt werden. Als es darauf ankam, war Potratz zur Stelle.

Daniel Thiele sieht eine „reife Leistung“ des BV Rentfort

Daniel Thiele, Co-Trainer des BV Rentfort und am gestrigen Sonntag für den an Covid-19 erkrankten Coach Karsten Quante in der Verantwortung, war mit der Vorstellung der Mannschaft zufrieden. „Wir haben eine erwachsene, reife Leistung gezeigt“, so der Ex-Preußen-Coach.

Daniel Thiele, Co-Trainer des BV Rentfort, war zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft im Spiel gegen die Sportfreunde Stuckenbusch. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Und weiter: „Wir haben gegen einen Gegner, der es uns schwer gemacht hat, nicht überhastst, sondern geduldig gespielt.“ Er habe, sagte Daniel Thiele, immer das Gefühl gehabt, dass sein Team eine Chance bekomme und auch nutzen werde.

In der 74. Minute schlägt Phillip Potratz erstmals zu

Während in der ersten Halbzeit der Gast aus Recklinghausen noch einige Offensivakzente setzte, tauchte er nach dem Seitenwechsel nur noch ein-, zweimal gefährlich vor dem von Martin Kyas gehüteten Rentforter Kasten auf. Der BVR dagegen erspielte sich spätestens ab Mitte des zweiten Abschnitts ein Chancenplus.

In der 74. Minute brachte Phillip Potratz die Gladbecker schließlich in Führung. Vorausgegangen war ein sehenswerter Spielzug und eine Hereingabe von Jesse Hajder. Potratz stand da, wo ein Stürmer stehen muss und drückte das Leder aus kurzer Distanz über die Torlinie. Vier Minuten später schlug Potratz schon wieder zu. 2:0 - damit war die Partie entschieden.

Die Bank des BV Rentfort ist sehr stark besetzt

Daniel Thiele: „Wir wollten das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich gestalten. Das ist uns gelungen. Gut war heute, dass auch unsere Bank stark besetzt war.“ Das kann man wohl so sagen: Thiele wechselte Potratz ein und außerdem in Nico Haufe, Robin Slawinski und Alex Deucker drei weitere Spieler, die bei fast jedem Ligakonkurrenten einen Stammplatz sicher hätten.

Nun steht in 2021 nur noch ein Spiel für den BVR an, am Sonntag, 12. Dezember, geht es an den Trinenkamp zu Tabellenschlusslicht Westfalia 04 Gelsenkirchen, das gestern das Kellerduell bei der SpVgg Erle mit 3:1 gewinnen konnte.