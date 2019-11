Der BV Rentfort muss sich zur neuen Saison überraschend einen neuen Trainer suchen.

Coach Marcel Lehmann wird beim BVR nämlich berufsbedingt zur nächsten Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie stehen können. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich mich im Verein sehr wohl fühle“, sagt Lehmann.

Allerdings bleibt dem Trainer nichts anderes übrig, als sein Amt niederzulegen. Schon in der laufenden Saison schafft Lehmann es wegen seiner Arbeit nur noch zu zwei der drei Trainingseinheiten in der Woche. Diese Fehlzeiten würden sich ab Sommer sogar erhöhen. Denn bei Lehmann steht eine berufliche Weiterentwicklung vor der Tür. „Es ist unter diesen Umstände schwierig, einen Bezirksligisten zu trainieren“, so Lehmann.

Hinrunde des BV Rentfort erinnert an eine Achterbahnfahrt

Marcel Lehmann ist seit Sommer 2018 Trainer des Bezirksligisten BV Rentfort. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der Übungsleiter übernahm das Amt von Marcel Cornelissen im Sommer 2018. Der Kirchhellener bekam eine intakte Mannschaft übergeben, mit der er in seiner ersten Spielzeit einen soliden siebten Platz erreichte. Diesen Rang will Lehmann in seinem zweiten Jahr toppen.

Aktuell geht der Plan auf: Nach einer Hinrunde, die einer Achterbahnfahrt glich, stehen die Rentforter auf Platz vier. Allerdings beträgt der Abstand zum Tabellenführer bereits 14 Punkte. Dennoch sieht der Noch-Trainer den Zug nach oben nicht komplett abgefahren. „Wenn wir die letzten zwei Spiele des Jahres gewinnen, können wir oben reinschnuppern“, so Lehmann.

Für den Vorstand des BV Rentfort kommt Lehmanns Entscheidung überraschend

Doch auch ihm ist bewusst, dass es jetzt davon abhängt, wie seine Mannschaft auf seine Bekanntgabe, ab Sommer nicht mehr zur Verfügung zu stehen, reagiert. Lehmann: „Wir werden in Zukunft sehen, wie die Spieler damit umgehen. Es kann sein, dass die einen jetzt sagen: Ach, der ist sowieso zum Ende weg, da kann ich weniger machen. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass meine Jungs daraus Kraft schöpfen und mich vernünftig verabschieden wollen.“

Auch für den Rentforter Vorstand um Abteilungsleiter Christian van Doorn kam die Mitteilung des Trainers überraschend. Am Tag vor dem Schwerin-Spiel hat Lehmann den Vorstand bereits über seinen Rücktritt informiert. Nun haben die Verantwortlichen mehr als ein halbes Jahres Zeit, einen geeigneten Nachfolger zu finden.

BV Rentfort räumt der Mannschaft ein Mitspracherecht ein

Christian van Doorn sagt: „Es war erst einmal der Hammer für uns, dass Marcel zurücktritt. Allerdings hat die Arbeit oberste Priorität, weshalb ich die Entscheidung nachvollziehen kann. Wir sind schon traurig, weil wir mit der Arbeit von Marcel zufrieden sind. Nach der Ankündigung haben wir sofort den Kontakt zu den Spielern gesucht. Wir versuchen schnell einen Trainer zu finden, um den Spielern auch die nötige Sicherheit für die neue Saison zu geben. Allerdings wird die Mannschaft, wie es bei uns üblich ist, Mitspracherecht haben. Es wird nicht über ihren Kopf hinweg ein Trainer eingestellt.“