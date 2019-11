Der BV Rentfort freut sich nach dreiwöchiger Pause auf das Pflichtspiel beim SC Hassel. Die Gladbecker wollen den fünften Sieg in Folge einfahren. „Wir werden mit breiter Brust nach Hassel reisen und wollen etwas mitnehmen", sagte BVR-Trainer Marcel Lehmann.

Er selbst steht dabei auch ein wenig im Mittelpunkt. Denn es ist das erste Spiel seit Lehmanns Ankündigung, im nächsten Sommer zurückzutreten. Und so wird sich auch erstmals zeigen, wie seine Spieler mit der vorzeitigen Bekanntgabe umgehen. In den Einheiten unter der Woche war laut dem Übungsleiter kein großer Unterschied zu den vorherigen Trainings zu erkennen.

BV Rentfort gewinnt das Hinspiel mit 4:2

Aus diesem Grund sieht Marcel Lehmann seine Elf für die Auswärtspartie gut vorbereitet. Wie sich ein Erfolg über die Hasseler anfühlt, kennen die Rentforter bereits aus der Hinrunde.

Am ersten Spieltag besiegten die Schwarz-Weißen auf heimischer Anlage den SC mit 4:2. Der BVR-Coach: „Ich erwarte einen Gegner, der die Hinspielniederlage wettmachen möchte. Die Hasseler werden mit Wut im Bauch spielen, weil sie aus ihrer Sicht im Hinspiel vom Schiedsrichter benachteiligt worden sind."

Für den Ex-Zweckeler Haris Imsirovic stehen schon neun Tore zu Buche

Der Ex-Zweckeler Haris Imsirovic hat für den SC Hassel bereits neun Tore erzielt. Auf ihn müssen die Rentforter ganz besonders aufpassen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Doch nicht nur die Wut wird wohl für extra Motivation beim Gastgeber sorgen. Denn der SCH hat eine noch beeindruckendere Serie als die Rentforter vorzuweisen: Die Gelsenkirchener sind seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Sie bezwangen unter anderem Meisterschaftsfavorit Vestia Disteln mit 3:0. Dabei stach der ehemalige Zweckeler Haris Imsirovic hervor. Der Angreifer erzielte in der Saison schon neun Treffer.

Daher ist es gut, dass ein paar BV-Akteure die Pause genutzt haben, um sich zu regenerieren. Lediglich Felix Nizeyimana, Lennart Dickmann und Nico Haufe stehen Marcel Lehmann nicht zur Verfügung. Fraglich ist der Einsatz von Dominik Stukator. Allerdings zeigten die Rentforter schon in der Vergangenheit, dass sie Ausfälle von Stammspielern erfolgreich auffangen können. So soll es laut der Sicht von Lehmann auch am Sonntag sein.

Anstoß: Sonntag, 1. Dezember, 14.30 Uhr, Lüttinghofstr. 3 in Gelsenkirchen.