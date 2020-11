Acht Spieltage sind in den Fußball-Kreisligen gespielt. Nun ruht der Ball wegen der Corona-Pandemie vorerst wieder. Die WAZ Gladbeck möchte die Zeit nutzen, um sich bei den Vereinen umzuhören und über den bisherigen Saisonverlauf zu sprechen. Dieses Mal haben wir uns mit Sven Kreisler , Top-Goalgetter des B-Ligisten BV Rentfort III , kurzgeschlossen. Die Themen: seine Torausbeute, der Saisonstart der Mannschaft und seine Vorbereitung auf die Fortsetzung der Saison.

BV Rentfort III läuft den eigenen Ansprüchen hinterher

Der BV Rentfort III durfte in dieser Meisterschaftsrunde erst sechs Spiele absolvieren. Die Ausbeute: zehn Punkte . Das ist nicht das, was man vom BV Rentfort III aus den vergangenen Jahren in der Kreisliga B kennt. Seit einigen Spielzeiten gehören die Rentforter schließlich zu den absoluten Spitzenteams, das Team verzichtete sogar bereits mehrmals auf den Aufstieg ins Oberhaus des Kreises. „Das stimmen wir immer demokratisch mit der Mannschaft ab, wenn es soweit kommt“, erklärte Daniel Griese, Trainer des BV Rentfort III, nach der Saison 2018/2019, in der die Mannschaft letztmals die Meisterschaft gewonnen hat.

Nun also hat die Griese-Elf von 18 möglichen Zählern nur zehn geholt. „Wir haben in einigen Spielen nicht mehr die Dominanz an den Tag gelegt , wie es in den letzten Jahren der Fall war“, sagt Sven Kreisler, Top-Torjäger der Elf. Und er sagt: „Gegen eine starke Mannschaft wie Schwarz-Blau Gladbeck kann man verlieren, aber Spiele wie in Horst sollten wir gewinnen.“ Und auch bei Teutonia Schalke haben sich Kreisler und Co. erst in der letzten Sekunde die drei Punkte gesichert.

Sven Kreisler hat bislang elf Tore für den BV Rentfort III erzielt

Kreisler selbst konnte nur drei Partien wirklich absolvieren. „In den anderen Spielen habe ich es zwar versucht, aber musste wegen einer Zerrung immer nach ein paar Minuten den Platz verlassen“, so der Stürmer. Seine Ausbeute : Er zeichnete für elf von bislang 27 geschossenen Toren verantwortlich.

Zur Erinnerung: In der Vorsaison, die wegen der Corona-Pandemie bekanntlich bereits nach 18 Spieltagen abgebrochen worden ist, traf Kreisler 24-mal ins Schwarze und in der Runde davor netzte der „Bomber der Kreisliga“ in 28 Spielen 44-mal ein – wahrlich keine schlechte Ausbeute!

Sven Kreisler hält sich momentan nicht fit

Hält sich Sven Kreisler, der mit seinem Team, wenn es erlaubt ist, ein- bis zweimal pro Woche auf dem kleinen Rentforter Warmmachplatz trainiert, in der Corona-Zwangspause eigentlich fit für den Fall, dass es irgendwann einmal weitergeht? Als ihm die WAZ diese Frage stellte, lachte er erst einmal. Danach antwortete Kreisler kurz und knapp: „Nein!“

