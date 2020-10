Zum Punkten verdammt ist der BV Rentfort II am Sonntag bei der Spielvereinigung Westfalia Buer. Mit erst einem Zähler liegt die Mannschaft von Trainer Simon Kokoschka auf dem 15. Tabellenplatz der Kreisliga A. Nur Westfalia Buer und Genclerbirligi Resse stehen in der Tabelle noch schlechter dar. Beide genannten Teams haben bislang alle Spiele verloren.

„Da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben einen Gegner vor der Brust, gegen den wir gewinnen müssen“, erklärt Simon Kokoschka ganz klar und deutlich.

BV Rentforts Kader ist noch ungewiss

Personell sieht es beim BV Rentfort II jedoch nicht gut aus. Kokoschka sagt: „Wir wissen erst kurz vorher, mit welchem Kader wir in das Spiel gehen können, da hinter vielen Spielern Fragezeichen stehen.“

Das darf für den Übungsleiter allerdings keine Ausrede sein, denn ansonsten müssen andere Akteure in die Bresche springen. „Wir wollen endlich die ersten drei Punkte und werden jeden Sonntag alles daran setzen, den Bann zu brechen“, so der Trainer vor dem Spiel an der Gelsenkirchener Lohmühle.

SpVg. Westfalia Buer – BV Rentfort II

Anstoß: 15 Uhr, Lohmühle in Gelsenkirchen

