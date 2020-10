BV Rentfort II beweist beim ersten Saisonsieg Moral

Da ist er, der erste Saisonsieg für die zweite Mannschaft des BV Rentfort. Es hat zwar ein paar Spieltage gedauert, doch nun ist Trainer Simon Kokoschka mehr als froh. Gegen die bislang noch punktlose Westfalia aus Buer gewann die Bezirksliga-Reserve am Ende mit 2:1.

Das war aber ein hartes Stück Arbeit. Nachdem es zum Pausenpfiff 0:0-Remis stand und sich die Kokoschka-Elf für die zweite Hälfte mehr Dominanz vorgenommen hatte, ging dies direkt in die Hose.

BV Rentfort II belohnt sich für gute Leistung

Mit dem Anpfiff gingen die Hausherren aus Buer mit 1:0 in Front. „Das war aus dem Nichts. Das darf niemals passieren“, ärgerte sich Kokoschka hinterher, der das erwartete Kampfspiel seiner Mannschaft sah und Buer, das seiner Aussage nach ein Spielsystem an den Tag legte, welches nur auf Zerstören aus war.

Die Kokoschka-Elf bewies aber Moral und konnte durch Ali Sarigül in der 64. Minute zum 1:1 ausgleichen. Kasper Gorzelany traf nur drei Minuten vom Punkt ohne große Probleme und brachte den BVR mit 2:1 in Führung. Kokoschka: „Wir haben uns endlich mal für einen couragierten Auftritt belohnt. So kann es weitergehen.“

SpVg. Westfalia Buer - BV Rentfort II 1:2 (0:0).

Tore: 1:0 (46.), 1:1 Sarigül (64.), 1:2 Gorzelany (67.).BVR II: Kowalski, Harat, Koch, Kent, Hallak, Heinz (90. Lipfert), Sarigül (86. Bartkowiak), Freudiger (70. Operta), Gorzelany, Fröhlich-Dietrich (56. Harsal), Roes

