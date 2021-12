BV Rentfort II beendet eindrucksvoll seine Negativserie

Gladbeck. Nach fünf Niederlagen in Folge ist der BV Rentfort II in die Erfolgsspur zurückgekehrt - und das im Spiel gegen Schaffrath sogar eindrucksvoll.

Nach fünf Niederlagen in Folge hat der BV Rentfort II endlich wieder ein Erfolgserlebnis eingefahren. Gegen den SC Schaffrath gewannen die Gladbecker deutlich mit 6:1 (2:0). „Wir hätten sicherlich noch mehr Tore schießen können. Und der Gegentreffer ist natürlich mehr als ärgerlich“, erklärte BVR-Trainer Marc Schäfer.

Er gab aber auch zu, dass das Meckern auf hohem Niveau sei. Seine Jungs hätten einen tollen Job gemacht und dürften sich nun auf die Weihnachtsfeier am nächsten Samstag freuen.

Finn Martin Jorczik (re.) erzielte für den BV Rentfort II im Spiel gegen den SC Schaffrath das Tor zum 6:0. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Eren Sarigül bringt den BV Rentfort II mit 1:0 in Führung

Dabei kamen die Rentforter zu Beginn nicht gut in die Partie. „Gerade ins letzte Viertel sind wir nicht wirklich gekommen. Wir haben uns schwer getan, Chancen zu kreieren“, so Marc Schäfer. Das 1:0 durch Eren Sarigül fiel dann auch erst nach 30 Minuten.

„Ab da hat sich der Knoten gelöst und es lief offensiv wie defensiv gut“, resümierte der Coach, der vor der Pause noch das 2:0 von Eren Sarigül sah (43.).

Ali Sarigül glückt in der zweiten Halbzeit ein Hattrick

Erens älterer Bruder Ali schraubte das Ergebnis in der zweiten Hälfte in die Höhe. Mit einem lupenreinen Hattrick stellte er das Ergebnis auf 5:0 (47./50./55.). Dem 6:0 durch Finn Martin Jorczik folgte in der vorletzten Minute der Ehrentreffer per Elfmeter.

Damit bleiben die Rentforter in der Tabelle auf dem achten Rang. Das Team hat nun frei, ehe es in zwei Wochen im letzten Spiel des Jahres gegen Adler Ellinghorst geht.