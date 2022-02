Jan Trampe (weißes Trikot) vom BV Rentfort scheiterte mit einem gut geschossenen Freistoß kurz vor der Halbzeit am Torwart von Genclikspor Recklinghausen.

Fußball Bezirksliga BV Rentfort erwischt in Recklinghausen rabenschwarzen Tag

Recklinghausen. Der BV Rentfort hat beim abstiegsgefährdeten Klub Genclikspor Recklinghausen mit 0:3 (0:2) verloren. Das alles lief gegen die Gladbecker.

Das war ein rabenschwarzer Tag für den BV Rentfort. Bei Genclikspor Recklinghausen verloren die Gladbecker mit 0:3 (0:2). „Wir haben keine Torchance zugelassen, verlieren aber mit 0:3“, kommentierte BVR-Trainer Daniel Thiele. Er ergänzte: „Andererseits haben wir uns aber auch keine Chancen erspielt.“

Es war eine komische Partie. Auf dem äußerst schlechten Rasenplatz (Daniel Thiele: „Dagegen ist der Platz in Zweckel Wimbledon-reif“) kam einfach gar kein Spielfluss zustande. „Der Ball war öfter im Seitenaus als im Spiel“, resümierte ein genervter Thiele. Seine Mannschaft konnte nicht ihre Qualitäten zeigen und geriet in der ersten Hälfte nach zwei Standardsituationen mit 0:2 in Rückstand.

Daniel Thiele, Trainer des BV Rentfort, sah beim Auswärtsspiel gegen Genclikspor Recklinghausen eine schwache Leistung seiner Mannschaft - und eine 0:3-Niederlage. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

BV Rentfort beklagt Pech im Abschluss

Der BVR beklagte zudem Pech: Ein Freistoß von Jan Trampe kurz vor der Pause hielt der Genclikspor-Schlussmann so gerade noch. Und Sebastian Blume setzte einen Kopfball an den Pfosten.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Recklinghausen durch einen mehr als umstrittenen Foulelfmeter. Alex Deucker soll seinen Gegenspieler gefoult haben. Bezeichnend: Die Gelbe Karte sah er nicht wegen des Foulspiels, sondern weil er den Ball weggeschossen hatte.

BV Rentfort zeigt keine gute Leistung

Ungeachtet dessen zeigte der BVR auch fortan keine gute Leistung. Und dass sich die Hausherren kurz vor dem Ende nach einer Beleidigung des Torhüters selbst dezimierten, half dem BVR nicht. Genclikspor um Trainer Michael Pannenbecker, der auch mal beim SV Zweckel an der Linie stand, gewann mit 3:0.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier