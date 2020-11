Mit 750.000 Euro fördern Bund und das Land NRW die Modernisierung des Sportplatzes in Rentfort-Nord . Das gab Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Sommer hat die Stadtverwaltung Pläne zum Umbau des Sportplatzes vorgestellt

Im vergangenen August hatte die Stadtverwaltung ihre Pläne zum Umbau des Sportplatzes an der Enfieldstraße in Rentfort-Nord zu einer modernen, multifunktional nutzbaren Schul- und Breitensportanlage vorgestellt. Der Sportplatz soll als moderne Schulsportanlage dienen, die nachmittags ab 16 Uhr und an den Wochenenden aber auch von Freizeit- und Breitensportlern genutzt werden kann.

Ina Scharrenbach ist Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Kernstück des neuen Sportareals soll ein Tennenplatz sein. Umgeben sollen den Platz eine 400-Meter-Kunststoffbahn mit vier Laufbahnen, zwei Sprintbereiche mit sechs Laufbahnen, eine Hochsprung-, Weit- und Dreisprunganlage, zwei Kugelstoßanlagen und zwei Kunststoffmultifunktionsfelder. Darüber hinaus wird es ein 20 x 40 Meter großes Kleinspielfeld mit Naturrasen geben. Die ganze Anlage wird außen durch eine 2,50 Meter breite Asphaltbahn zum Beispiel für Skater eingefasst.

Mehr als 80 Städte und Gemeinden erhalten Fördermittel

Mehr als 80 Städte und Gemeinden erhalten auf ihren Antrag hin Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zur Erneuerung oder den Neubau von Sportstätten. Mit insgesamt 47 Millionen Euro gefördert werden Gebäude und Einrichtungen, die zur Ausübung von einer oder mehreren Sportarten dienen und Anlagen für den Breitensport, die die körperliche Fitness, den Ausgleich von Bewegungsmangel sowie den Spaß am Sport befördern. Vorrang bei der Programmaufstellung hatten Maßnahmen, die besonders vielen Menschen einen Zugang zur sportlichen Betätigung ermöglichen und/oder quartiersbezogene niederschwellige Angebote mit großer Reichweite für Kinder und Jugendliche zum Inhalt haben.

Ina Scharrenbach : „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtig, Impulse für die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden zu setzen. Das Programm 2020 zum Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten hilft, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Erneuerung ihrer Infrastruktur zu bewahren und körperliche Fitness, den Ausgleich von Bewegungsmangel sowie den Spaß am Sport in den Städten und Gemeinden zu fördern.“

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier