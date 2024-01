Bob-Weltcup: Nolte/Schuten starten erfolgreiche Aufholjagd

Lillehammer Beim Bob-Weltcup in Lillehammer belegen Laura Nolte (Winterberg) und Neele Schuten (Gladbeck) Platz zwei. Danach sieht es zunächst nicht aus.

Den zweiten Platz erkämpften sich beim Weltcuprennen im norwegischen Lillehammer im Zweierbob der Frauen Olympiasiegerin Laura Nolte (BSC Winterberg) und Neele Schuten (TV Gladbeck). Das Team hatte nach dem ersten Lauf noch auf dem vierten Rang gelegen.

Laura Nolte lobte, ohne Neele Schuten beim Namen zu nennen, im Anschluss einmal mehr ihre Anschieberin aus Gladbeck. „Die Startzeiten“, sagte die aus Unna stammende Spitzenpilotin, „in beiden Läufen waren echt top.“ Und weiter: „Im ersten Lauf waren dann halt ein paar Kleinigkeiten die, die Zeit gekostet haben. Im zweiten war‘s richtig clean, außer die Ausfahrt 13, aber die hat keine erwischt.“

In der Endabrechnung lagen nur Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden)/Leonie Fiebig (BSC Winterberg), die sich damit den ersten Saisonsieg sicherten, vor Nolte/Schuten. Bundestrainer René Spies war zufrieden: „Wieder ein sehr guter Doppelsieg für uns, Lisa und Vanessa sehr stark am Start, die Fahrten gelangen ihnen aber nicht so gut und stabil wie in den letzten Wochen. Laura und Neele am Start gut, der zweite Lauf besser als der erste.“

Im Eiskanal: der Bob mit Laura Nolte und Neele Schuten. Foto: Oksana Dzadan / dpa

Nun macht der Bob-Weltcupzirkus in Sigulda Station

Nolte und die von Heiner Preute trainierte Schuten starteten im zweiten Lauf eine erfolgreiche Aufholjagd. Dank einer tollen Leistung überholte das Team noch die US-Amerikanerinnen Kaysha Love/Azaria Hill und seine Landfrauen Lisa Buckwitz (BRC Thüringen)/Vanessa Mark (Eintracht Frankfurt), die nach dem ersten Rennen noch die Plätze zwei beziehungsweise drei belegt hatten.

In der Zweierbob-Gesamtwertung führt Laura Nolte mit nunmehr 860 Punkten vor Kim Kalicki (813) und Lisa Buckwitz (803.).

Nun folgen die Weltcuprennen in Sigulda und Altenberg, ehe Ende Februar/Anfang März der Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaft in Winterberg ausgetragen wird. Der Zweierbob der Damen steht am Freitag und Samstag, 1./2. März, auf dem Programm.

