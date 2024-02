Bob-Weltcup: Darum muss die Gladbeckerin Schuten zuschauen

Anfang Februar feierten Neele Schuten (li., Gladbeck) und Laura Nolte in Sigulda noch ihren dritten Weltcupsieg in dieser Saison und zudem den Gewinn des Europameisterschafts-Titels.

Altenberg/Gladbeck Neele Schuten nimmt nicht am Bob-Weltcuprennen in Altenberg teil. Was das für die WM-Ambitionen der Anschieberin des TV Gladbeck bedeutet.

Ohne Anschieberin Neele Schuten geht der Zweierbob-Weltcup der Frauen in Altenberg/Sachsen(So., 18. Februar) über die Bühne. Laura Nolte, die mit der Anschieberin des TV Gladbeck in dieser Saison in La Plagne, St. Moritz und Sigulda jeweils erste Plätze erreicht und außerdem den EM-Titel gewonnen hat, tritt im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft nämlich mit Deborah Levi an.

Mit Deborah Levi hatte Nolte 2022 Olympia-Gold gewonnen. Nun meldet sich die 26-jährige Anschieberin nach langer Verletzungspause zurück. Es stellt sich die Frage, was das Levi-Comeback für Neele Schuten hinsichtlich der WM in Winterberg bedeutet. Die erste Antwort von Nolte: „Mit wem ich dann letztendlich bei der WM fahren werde, wird nach Altenberg in Ruhe entschieden.“

Fakt ist, dass Deborah Levi letztmals bei den Spielen in Peking einen Wettkampf bestritten hat. Nun ist sie aber offenbar wieder fit. Laura Nolte: „Wir mussten uns auch gar nicht eingrooven, das hat sich angefühlt wie gestern, obwohl es schon eine Weile her ist. Debbies letzter Wettkampf war ja tatsächlich Olympia 2022.“

Er ist der Bob-Bundestrainer: Rene Spies. Foto: Friso Gentsch / dpa

Neele Schuten und Heiner Preute sind von der Entwicklung nicht überrascht worden

Sie, so Nolte, freue sich extrem auf die Heim-WM und auch, dass Levi wieder dabei ist. Für die sei es ein harter Weg gewesen, mit vielen Rückschlägen und einem langen Reha-Prozess.

In Gladbeck sind sie von dieser Entwicklung überhaupt nicht überrascht worden. „Es ist alles offen kommuniziert worden“, betont Heiner Preute, Leiter der Kufensportabteilung im TVG und Heimtrainer von Neele Schuten. Nun gelte es, den Wettkampf in Altenberg abzuwarten und ob das operierte Knie von Deborah Levi, die am Rosenmontag einen Anschubtest absolviert hat, die Belastung toleriert oder nicht. Heiner Preute: „In letzter Instanz entscheidet Laura, mit wem sie bei der WM an den Start geht.“

VfL Gladbeck: Er gilt schon jetzt als Entdeckung der Saison

BV Rentfort: Der erste Gegner spuckt reichlich große Töne

Wacker Gladbeck sendet ein erstes starkes Lebenszeichen

Pyros und ein spätes Tor: Adler Ellinghorst feiert Derbysieg

Schwarz-Blau Gladbeck verliert - Chamdine: „Geiles Spiel“

So baut Gladbeck einen eigenen Handball-Stützpunkt auf

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck