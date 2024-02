Europameisterinnen: Neele Schuten (li., TV Gladbeck) und Laura Nolte (BSC Winterberg) sicherten sich in Sigulda wie schon im vergangenen Jahr den Titel im Zweierbob der Frauen.

Bobsport Bob: So verteidigen Laura Nolte/Neele Schuten den EM-Titel

Sigulda/Lettland Laura Nolte und Neele Schuten (Gladbeck) verteidigen bei der Bob-EM ihren Titel. Schutens Heimtrainer Heiner Preute findet ein Haar in der Suppe.

Laura Nolte und Neele Schuten haben es wieder getan! Bei den Bob-Europameisterschaften im lettischen Sigulda verteidigten die Pilotin aus Winterberg und die Anschieberin aus Gladbeck ihren im vergangenen Jahr gewonnenen Titel. Das Team verwies seine Landsfrauen Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden)/Anabel Galander (Mitteldeutscher SC) und die Schweizerinnen Melanie Hasler/Mara Morell auf die Plätze zwei und drei.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte fasste sich recht kurz nach dem Weltcuprennen auf der technisch anspruchsvollen Bahn in Sigulda. „ Ich bin froh“, sagte die Winterbergerin, „dass es auf dieser Bahn endlich Klick gemacht hat. Die Startzeiten stimmen und dann kann man auch gewinnen.“

TVG-Trainer Heiner Preute urteilt: „Das war eine runde Geschichte“

Neele Schutens Heimtrainer Heiner Preute (TV Gladbeck) verfolgte die Weltcup-/EM-Rennen natürlich sehr gespannt. „Das war eine runde Geschichte“, sagte er. Und weiter: „Die beiden haben ihren Titel verteidigt, jedes Mal, wenn in dieser Saison Neele mit Laura an den Start gegangen ist, sind sie auf dem Treppchen gewesen.“

Heiner Preute ist Leiter und Trainer der Kufensportabteilung im TV Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

100-prozentig zufrieden war Heiner Preute indes nicht. Vor allem die Startzeit im zweiten Rennen schmeckte dem Trainer nicht so gut: „Fünf Hundertstel zu Buckwitz sind mir zu viel.“ Und doch zog er eine positive Saisonzwischenbilanz: „Neele hat die ganze Zeit geliefert, sie war nicht dominant, aber bei den Startzeiten immer in den Top drei, vier.“

Das nächste Weltcuprennen findet Mitte Februar in Altenberg statt

Laura Nolte, die im sechsten Zweier-Rennen der Saison zum dritten Mal ganz oben stand, lag am gestrigen Sonntag nach zwei Läufen 0,29 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Kim Kalicki. Melanie Hasler aus der Schweiz (+0,53) komplettierte das Treppchen. Lisa Buckwitz (Oberhof) und Vanessa Mark fehlten als Vierte vier Hundertstel zum Podium. Die EM-Medaillen wurden am Sonntag in Lettland neben den Weltcup-Punkten vergeben.

Der Weltcup-Zirkus legt jetzt eine kurze Pause ein. Das nächste Rennen steigt Mitte Februar im sächsischen Altenberg. Und dann steht der Saisonhöhepunkt auf dem Programm, die Weltmeisterschaft, die Anfang März in der Winterberger Veltins-Eisarena ausgetragen wird. Vier Läufe stehen im Zweierbob der Frauen an, die ersten beiden werden am Freitag, 1. März, ausgetragen, das dritte und vierte Rennen geht einen Tag später über die Bühne.

