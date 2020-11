Altenberg/Gladbeck. Das Bobteam Mariama Jamanka mit Annika Drazek (Gladbeck) macht es in der Weltcup-Quali spannend. Der Grund: ein schwacher Lauf in Altenberg.

Am Tag danach waren ihre Oberschenkel mit blauen Flecken übersät. Annika Drazek, Bob-Anschieberin des TV Gladbeck Kufe, hatte sich diese Bluterergüsse im vierten Lauf des zweiten Selektionsrennens in Altenberg zugezogen. Sie waren und sind ein schmerzhafter Beleg dafür, wie unruhig die Fahrt des Schlittens von Olympiasiegerin Mariama Jamanka im Enso Eiskanal gewesen ist.

Kim Kalicki/Ann-Christin Strack gewinnen in Altenberg das Selektionsrennen

Vor einem Start in Altenberg: Annika Drazek (Mitte) und Mariama Jamanka (re.). Foto: Bob- und Schlittenverband für Deutschland

Ein weiterer, noch schmerzhafterer Beleg dafür war die Zeit des erfolgsverwöhnten Gespanns. „Mariama“, so TVG-Trainer Heiner Preute im Gespräch mit der WAZ, „verliert in diesem Lauf fast eine Sekunde.“ Und Bob-Bundestrainer René Spies kommentierte: „Mariama hat leider sehr viele und auch gröbere Fehler im zweiten Lauf eingebaut, so dass sie dann letztendlich mit der viertbesten Zeit auf Rang drei zurückgefallen ist.“

Letztlich gewannen das zweite Selektionsrennen Vizeweltmeisterin Kim Kalicki (TuS Wiesbaden)/Ann-Christin Strack (BC Stuttgart Solitude) vor Laura Nolte (BSC Winterberg)/Deborah Levi (SC Potsdam) und Jamanka/Drazek. Auf Rang vier kamen Stephanie Schneider (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)/Leonie Fiebig (BSC Winterberg) ins Ziel.

In Königssee geht es auch um die Deutsche Bob-Meisterschaft

„Schade“, sagte Heiner Preute, „Mariama und Annika hätten den Sack für die Selektion schon zumachen können.“ Nun jedoch müssen die Weltmeisterinnen des Jahres 2019 weiter um eines der drei deutschen Tickets für den Weltcup kämpfen. Wie eng es zugeht in der deutschen Elite, hatten die ersten beiden Läufe in Altenberg gezeigt, nach denen die Top 3 zeitgleich in Führung lagen!

Die Entscheidung, wer aus Deutschland im Weltcup dabei ist und wer nicht, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Denn schon am Donnerstag, 12. November, steht das dritte und letzte Qualifikationsrennen im bayerischen Königssee auf dem Programm. Nach diesem steht fest, welche Bobs für den Bob- und Schlittenverband für Deutschland im Weltcup an den Start gehen dürfen. Das Rennen wird übrigens zugleich als Deutsche Meisterschaften gewertet. Als Titelverteidigerin geht Laura Nolte an den Start.

Die Gladbeckerin Lena Böhmer schaut am zweiten Wettkampftag zu

Heiner Preute zeigte sich am gestrigen Sonntag zuversichtlich, dass Annika Drazek und Mariama Jamanka ihr erstes Etappenziel der vorolympischen Saison erreichen werden. Die Ausgangslage ist ja so schlecht nicht nach dem ersten Platz in Winterberg vor 14 Tagen und nun dem dritten Rang in Altenberg. Klar ist: Ein Selbstläufer wird das nicht, was angesichts der bärenstarken Konkurrenz aber sowieso klar war.

Lena Böhmer, die zweite Anschieberin des TV Gladbeck, war am zweiten Wettkampftag in Altenberg Zuschauerin. „Das war vorher so abgesprochen“, betonte Preute. Anstelle von Böhmer kam Viviann Montwill zum Einsatz. Und die Anschieberin des SC Potsdam hatte Pech: Anna Köhler (BSC Winterberg) leistete sich nämlich im dritten Lauf einen Fahrfehler, der zum Sturz und zum Ausscheiden führte. Glücklicherweise ist den Sportlerinnen, von Prellungen und blauen Flecken einmal abgesehen, nichts Schlimmeres passiert.

