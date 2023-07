Bezirksliga 9: Alle Gegner des BV Rentfort und SV Zweckel

Der BV Rentfort (weiß) und der SV Zweckel kämpfen auch in der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga-Staffel 9 um Punkte. Das ergab die Einteilung der überkreislichen Spielklassen.

Kamen. Der BV Rentfort und der SV Zweckel spielen wie erwartet weiterhin in der Bezirksliga 9 um Punkte. Fünf neue Gegner warten auf die Gladbecker.

Der BV Rentfort und der SV Zweckel spielen in der neuen Saison weiter in der Bezirksliga-Staffel 9 um Punkte. Fahrten nach Bochum und Wattenscheid stehen jedoch nicht mehr auf dem Plan der beiden Gladbecker Fußballvereine.

Am gestrigen Freitag veröffentlichte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen die Staffeleinteilungen der überkreislichen Spielklassen. „Es gab im Vorfeld relativ viele Wünsche der Vereine auf Ein- oder Umgruppierung in eine bestimmte Staffel. Einen Großteil konnten wie hierbei realisieren“, sagt Reinhold Spohn. Der Vorsitzende des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) hatte am Dienstag in einer mehrstündigen Arbeitstagung die Einteilung zusammen mit den VFA-Mitgliedern im Sportcentrum Kaiserau vorgenommen.

Ein Ergebnis: Die Bochumer (und Wattenscheider) Teams, die in der vergangenen Saison erstmals der Bezirksliga 9 zugeordnet worden waren, treten in der Runde 2023/2024 wieder in der „Bochumer“ Bezirksliga-Staffel 10 an.

Guido Naumann, früher SV Zweckel, ist Trainer von Landesliga-Absteiger SV Horst Emscher 08. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

In der Saison 2023/24 gibt’s ein Wiedersehen mit Trainer Guido Naumann

Die Gruppe 9 ist nun Gelsenkirchener, Herner, Recklinghäuser, Marler und Gladbecker Mannschaften vorbehalten. Neu dabei sind die beiden Landesliga-Absteiger SV Horst Emscher 08 (mit Ex-SV-Zweckel-Trainer Guido Naumann) und Firtinaspor Herne sowie ferner die drei Aufsteiger BV Herne Süd, FC 96 Recklinghausen und SSV Buer II.

Des weiteren gehören der Staffel wie bisher Viktoria Resse, Erler SV 08, BV Rentfort, SV Zweckel, FC Marl, SG Herne 70, RWT Herne, SV Hessler 06, VfB Hüls und SC Hassel an. Als Staffelleiter fungiert auch in der neuen Runde Klaus Overwien.

In der nächsten Woche werden schließlich auch noch die Durchführungsbestimmungen sowie die Auf- und Abstiegsregelung im überkreislichen Spielbetrieb der Männer veröffentlicht.

