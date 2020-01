Beim TC Haus Wittringen hat die Zukunft bereits begonnen

Der Tennis-Club Haus Wittringen und sein Trainer Ion Geanta haben große Pläne. „Wir planen kurz- bis mittelfristig“, heißt es in einer neuen Broschüre, in der sich der Verein vorstellt, „kurz- bis mittelfristig ein internationales 15.000-Euro-Turnier nach Gladbeck zu holen und zu etablieren sowie nationale Turniere für alle Altersklassen auszutragen.“

Noch ist das Zukunftsmusik. Aber auch die Turniere, die der TCHW in diesem Jahr veranstaltet, sind ohne Wenn und Aber nennenswert. So wird über Pfingsten ein mit 1000 Euro Preisgeld dotiertes Ranglistenturnier des Deutschen Tennis Bundes (DTB) der Kategorie A6 auf der schmucken Anlage an der Burgstraße über die Bühne gehen. „Wir erwarten“, so Ion Geanta in einem Gespräch mit der WAZ, „Spielerinnen und Spieler aus der deutschen Top 100 sowie Aktive aus dem Ausland.“

TC Haus Wittringen richtet erneut den internationalen Junior Cup aus

Ion Geanta, Trainer des TC Haus Wittringen, hat große Zukunftspläne. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Damit nicht genug: Im August ist der TC Haus Wittringen bereits zum vierten Male Gastgeber des internationalen Turniers um den Van der Valk Hotel Gladbeck Junior Cup powered by Babolat. Darüber hinaus werden Geanta & Co., ebenfalls im August, ein DTB-Jugendranglistenturnier ausrichten.

Dass die Zukunft beim TCHW bereits begonnen hat, zeigt sich daran, dass ein erstes größeres Turnier zu Jahresbeginn in der clubeigenen Tennishalle stattfand. Dabei handelte es sich um ein DTB-Ranglistenturnier für Damen und Herren der Kategorie A7, das mit 300 Euro Preisgeld dotiert war. Insgesamt 52 Aktive gingen an den Start. Bei den Damen setzte sich die für den TC Bredeney spielende Bottroperin Leonie Schuknecht (164. der deutschen Rangliste) durch und bei den Männern Denim Brcina (TC Rot-Weiß Hagen, 256.).

Wittringens Fabio Spies erreicht Endspiel der Nebenrunde

In Carola Schaudinn, die kürzlich erst in Florida/USA aktiv war, und Fabio Spies nahmen auch zwei Talente des TC Haus Wittringen teil. Letztgenannter erreichte das Endspiel der Nebenrunde und verlor in ihm gegen Tjade Bruns (Mülheimer TV am Kahlenberg). Die 14-jährige Carola Schaudinn unterlag Livia Yildiz (TC Parkhaus Wanne-Eickel) und dann gegen die spätere Zweitplatzierte der Nebenrunde, Carlotta Wetterau (TC Deuten).

Ion Geanta, Trainer des TC Haus Wittringen, gehört zu den renommiertesten seiner Zunft in Deutschland. Zu seinen Schützlingen zählten unter anderem die deutschen Topspieler Hendrik Dreekmann und Nikolas Kiefer oder Magnus Norman aus Schweden. Zwölf Jahre lang war Geanta im westfälischen Halle tätig, in Versmold führte er als Coach die Männer von der Bezirks- in die Bundesliga. Der Coach verfügt zudem über beste Kontakte zu Aktiven, Veranstaltern und Verbänden.