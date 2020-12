Beim SV Zweckel gibt's Ärger: Schulz-Knop meldet sich ab

Gladbeck. Beim SV Zweckel hat sich Torwart Pascal Schulz-Knop abgemeldet. Trainer Guido Naumann ist darüber sauer und verweigert die Freigabe.

Das Jahr 2020 endet für Guido Naumann mit Ärger: Am Mittwoch (30. Dezember) traf beim SV Zweckel nämlich die Abmeldung von Torwart Pascal Schulz-Knop ein. Offenbar will Verbandsligist TuS 05 Sinsen den Schlussmann der Gladbecker verpflichten. SVZ-Trainer Naumann aber sagt: "Pascal bekommt von mir keine Freigabe."

Naumann sagt: Momentan hat jeder mit anderen Problemen zu tun

Der Übungsleiter des Gladbecker Bezirksligisten betont im Gespräch mit der WAZ: "Wir wollen Spielern, die die Chance haben, höherklassig zu spielen, keine Steine in den Weg legen. Aber in der jetzigen Phase, in der keiner weiß, wie es überhaupt weitergeht, einen Torwart anzusprechen, macht man nicht."

Momentan habe doch jeder infolge der Corona-Pandemie mit anderen Problemen zu tun, so Guido Naumann. Er betont: "Wir sind im zweiten Lockdown, Menschen werden krank oder sorgen sich um ihren Job. In dieser Phase rufe ich jedenfalls keine Spieler und erst recht keinen Torwart an."

Naumann geht davon aus, dass nur die Hinrunde gespielt wird

Das, kündigt der Ex-Profi schon einmal an, werde er seinem Sinsener Kollegen Michael Schrank demnächst auch mal persönlich mitteilen. "Wären die 05er im Training, wäre ich da abends vorbeigefahren", so Naumann.

Guido Naumann geht davon aus, dass in den Amateurligen nur noch die Hinrunde zu Ende gespielt wird. "Wir reden", so der Zweckeler, "also noch über sechs, sieben Partien. Wenn Pascal danach zu den Sinsenern wechseln will, habe ich doch nichts dagegen. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn einer das schafft, in höheren Ligen zu spielen."

TuS 05 Sinsen steckt in der Westfalenliga im Abstiegskampf

Pascal Schulz-Knop kehrte zu Saisonbeginn zum SV Zweckel zurück. Mit Bünyamin Ertürk wechselte er sich im Kasten ab, die Torhüter zeigten in den ersten Spielen starke Leistungen. Naumann: "Beide waren sehr gut, haben keine Fehler gemacht."

Der TuS 05 Sinsen belegt aktuell in der Westfalenliga 1 mit zehn Punkten auf dem Konto den neunten Tabellenplatz. Allerdings trennt das Team nur drei Zähler vom ersten Abstiegsplatz.

