Gladbeck. Auf die Zweitvertretung/U20-Volleyballerinnen des TV Gladbeck wartet ein Wochenende der Wahrheit. U. a. steht die Quali B zur Westdeutschen an.

Auf den TV Gladbeck wartet ein Wochenende der Wahrheit

Ein eminent wichtiges Meisterschaftsspiel und ein nicht minder wichtiges Qualifikationsturnier stehen jetzt auf dem Plan der U20-Volleyballerinnen des TV Gladbeck. Das Nachwuchsteam, das als Zweitvertretung in der Verbandsliga 2 um den Klassenerhalt kämpft, empfängt am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr zunächst den TV Jahn Königshardt zu einem Sechs-Punkte-Spiel.

U20 des TV Gladbeck trifft in der Quali B auf drei Topmannschaften

Carsten Knoth ist der Trainer des TV Gladbeck II und der U20. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Einen Tag später ist die Mannschaft dann ab 12 Uhr in der heimischen Artur-Schirrmacher-Halle als U20 bei der Quali B zu den Westdeutschen Meisterschaften gefordert. Auf die von Britta und Carsten Knoth trainierten Gladbeckerinnen warten drei Topgegner.

Es geht nämlich gegen Bayer Leverkusen, gegen den USC Münster und gegen die SG Sendenhorst. „Bei Leverkusen stehen Spielerinnen aus der Zweiten Liga und der Regionalliga im Kader“, sagt Carsten Knoth. Auch das Team aus Münster dürfte mit Talenten antreten, die bereits in höheren Klassen zum Einsatz kommen. Und die SG Sendenhorst gilt es allein schon deshalb zu beachten, weil sie von einem ganz erfahrenen und in Gladbeck bestens bekannten Mann gecoacht wird: Trainer der SG ist nämlich Dieter Theis, der zu Zweitligazeiten des TVG als Assistent an der Konrad-Adenauer-Allee tätig war.

TV Gladbeck II empfängt den TV Jahn Königshardt

Zunächst steht aber das Ligaspiel gegen den TV Jahn Königshardt auf dem Programm. Bereits der Blick auf die Tabelle zeigt, um was es geht: Der TVG II ist mit zehn Punkten Tabellenvorletzter, der TV Jahn Königshardt hat bislang 15 Zähler eingefahren und nimmt damit den siebten/viertletzten Rang ein.

Um sich auf dieses wichtige Match und aufs Qualiturnier vorzubereiten, absolviert der TV II/die U20 am Freitag, 7. Februar, noch einen Test gegen den ASV Senden. „Das ist das einzige Spiel, das wir am Wochenende locker angehen können“, sagt Carsten Knoth.

Zuletzt hat der TV Gladbeck II in Wuppertal verloren

Zuletzt verlor übrigens die nicht in Bestbesetzung angetretene Zweitvertretung der Blau-Weißen beim SV Bayer Wuppertal mit 0:3 (18:25, 23:25, 19:25). Wieder einmal leistete sich das Team des TVG zu viele Eigenfehler.