Ein Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre ließen es schon erahnen. Mit Atakan Erbay hat der TKD Gladbeck mal wieder ein Top-Talent in den eigenen Reihen. Der heute 14-Jährige darf sich bereits Deutscher Meister nennen und trumpfte auch bei internationalen Kämpfen auf. Doch seinen bisherigen Karrierehöhepunkt erlebte Erbay in der vergangenen Woche, als er bei einem Kaderlehrgang mit der deutschen Taekwondo-Nationalmannschaft in Nürnberg weilte.

Seit dreieinhalb Jahren läuft Erbay nun schon fast täglich zur Sportschule an der Roßheidestraße und trainiert beim Team Öztürk - nicht jedoch mit Gleichaltrigen, sondern mit den Erwachsenen. „Ich habe schnell mit den Großen trainiert, damit ich mich verbessere und abgehärtet werde“, sagt Erbay selbst.

Taekwondo-Talent Atakan Erbay bekommt Lob von allen Seiten

Sprüche seiner deutlich älteren Teamkameraden habe es nie gegeben. „Am Anfang haben sie sich bestimmt schon gewundert. Mit der Zeit haben sie aber kennengelernt, wie ich kämpfe. Und jetzt bin ich auch kein leichter Brocken mehr für sie, jetzt bin ich auf dem selben Niveau“, zeigt sich der 1.69 Meter große und in der Gewichtsklasse Minus 49 kämpfende Erbay selbstbewusst.

Das kann er auch sein, denn auch sein Trainer Unal Öztürk kommt bei seinem Schützling ins Schwärmen: „Atakan hat alles. Wille, Ziele, er ist körperlich fit, technisch gut, er ist hart, mutig und sehr fleißig. Er hat keine Schwäche. Die Arbeit mit ihm macht Spaß. Ich bin stolz auf ihn“, so Öztürk.

TKD Gladbecks Talent eine Woche lang beim Nationalkader

Atakan Erbays (rot) bester Freund ist Emre Cavusmann, der bei der DJK Sportfreunde 97/30 Lowick kämpft. Immer wieder trainieren die beiden auch zusammen, um sich dann bei offiziellen Wettkämpfen zu messen wie hier beim internationalen Weltranglisten-Turnier im Taekwondo um den Hasado-Cup 2019 in der Walter-Schädlich-Halle Duisburg. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Genau diese Attribute und Charaktereigenschaften haben den 14-Jährigen dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Im erlesenen Kreis des Nationalkaders. „Auf den Turnieren haben die Nationaltrainer gesehen, wie ich kämpfe und mich schon länger beobachtet. Dann haben sie meinen Trainer angesprochen und mich eingeladen“, so Erbay, der dadurch eine Woche lang im Frankenland zwei Mal täglich trainierte, an seiner Technik und Taktik arbeitete und Läufe absolvierte.

Bei diesem einen Lehrgang soll es nicht bleiben, wenn es nach dem jungen Gladbecker geht. Für dieses Jahr war es allerdings der letzte und 2021 rückt Erbay eine Altersklasse auf. „Wenn ich da bei der Deutschen Meisterschaft einen Titel hole, werde ich vermutlich aber wieder eingeladen“, hofft Erbay. Denn das wäre ein weiterer Schritt in Richtung seiner großen Ziele: Europameister, Weltmeister, Olympische Spiele.

Die Reise zum Nationalkader hat sich gelohnt, auch wenn für den 14-Jährigen nun erst einmal wieder das vergleichsweise kleinere Leben in Gladbeck auf dem Programm steht. Erbay: „Die Schule steht an erster Stelle. Ich kann es gut verbinden mit dem Taekwondo. Meine Familie ist sehr stolz auf mich und als Belohnung bekomme ich nun vielleicht ein neues Handy.“ Verdient wäre das allemal.

Mehr Nachrichten aus dem Gladbecker Sport gibt es hier.