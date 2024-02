Gladbeck/Bottrop. Der BV Rentfort III ist in der Kreisliga B1 wieder Spitzenreiter. Der SV Zweckel II bietet in Grafenwald gleich drei Bezirksligaspieler auf.

Der BV Rentfort III hat die Tabellenführung in der Kreisliga B1 schon wieder zurückerobert. Während das BVR-Team im Lokalderby gegen Wacker Gladbeck zu einem 3:0 (1:0)-Sieg kam, kassierte Eintracht Erle im Topspiel gegen den FC Horst 59 (2:3). Am nächsten Spieltag müssen die Rentforter beim neuen Zweitplatzierten in Horst ran.

BV Rentfort III - Wacker Gladbeck 3:0 (1:0). Zum Mann des Tages avancierte an der Hegestraße Sven Kreisler. Der Stürmer des BVR III erzielte alle drei Tore. Als besonders wertvoll erwies sich sein erstes, das ihm nämlich drei Minuten vor der Halbzeitpause glückte.

Stefan Enste, der seit kurzem als Nachfolger des zurückgetretenen Daniel Griese für die Rentforter Dritte als Trainer in der Verantwortung steht, lobte das Kollektiv: „Wir haben als Mannschaft gut gespielt.“ Im Vergleich zur Partie bei SG Preußen Gladbeck II (5:7) habe sich sein Team ganz anders präsentiert, also viel besser.

BVR-Trainer Enste lobt Gegner Wacker Gladbeck

Lobende Worte fand Stefan Enste auch für den Gegner aus Butendorf: „Wacker hat sich in der Winterpause mit den Spielern von FSM gut verstärkt. Wir haben aber trotzdem verdient und souverän gewonnen.“

Nun folgt das Topspiel beim FC Horst 59, der wie der BV Rentfort III 33 Punkte auf dem Konto hat. Allerdings weist die Mannschaft von Stefan Enste das bessere Torverhältnis (58:26/44:23) auf. Wichtiger noch: Der BVR hat ein Spiel weniger ausgetragen als die Horster. In der Hinrunde feierten die Gladbecker übrigens einen 2:1-Erfolg über die 59er. Das Tor zum Endstand erzielte seinerzeit der Rentforter Dennis Schlichting in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Jan Schwers (grünes Trikot), Bezirksligaspieler des SV Zweckel, kam in der Zweiten zum Einsatz und erzielte beim VfL Grafenwald II in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 2:2-Endstand. © FUNKE Foto Services | Frank Oppitz

SV Zweckel II punktet beim VfL Grafenwald II

VfL Grafenwald II - SV Zweckel II 2:2 (2:1). „Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis“, kommentierte SVZ-Trainer Mike Theis. Der bot nach Absprache mit Marc Bahl, Trainer der Bezirksliga-Mannschaft, in Jan Schwers, Tristan Oben-Stintenberg und Alexander Hüsgen, drei Spieler aus der Ersten auf.

Jan Schwers war es dann auch, der den Zwecklern im Waldstadion den Punkt rettete. Der Offensivmann erzielte nämlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 2:2-Endstand. Wie hat sich das Trio aus dem Bezirksligakader geschlagen in der B-Liga? Antwort Theis: „Wir haben eine rundum geschlossene Leistung gezeigt.“

Es ging zum Teil hoch her und hektisch zu am Sensenfeld. Den besseren Start erwischten die Platzherren. Die Wöller gingen in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. In der 29. Minute legte der VfL nach. Der SV Zweckel II ließ sich davon jedoch nicht entmutigen. 120 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte Luis Masannek den Anschlusstreffer.

SV Zweckel II empfängt nun die SSV Buer III im käfig

Nach dem Seitenwechsel war es ein Spiel auf Augenhöhe. Insofern war Schwers später Treffer zum 2:2-Ausgleich auch verdient. Mike Theis kommentierte: „Wir sind froh, gegen diese Mannschaft, die kein Vorbereitungsspiel verloren und auch ihr erstes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr gewonnen hat, einen Punkt geholt zu haben.“

In der Tabelle belegt der SV Zweckel II mit nun 21 Zählern weiterhin den achten Platz. Acht Punkte beträgt der Vorsprung des Teams vor dem ersten Abstiegsplatz. Weiter geht es für die Schwarz-Grünen mit einem Heimspiel im Käfig am Sonntag, 3. März, gegen die auf Rang sieben notierte Drittvertretung der SSV Buer.

Die Zweitvertretung von SG Preußen Gladbeck hatte spielfrei.

