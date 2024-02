Recklinghausen. In der Handball-Kreisliga kommt der TV Gladbeck in Suderwich zu einem deutlichen Sieg. Die Konkurrenz patzt. Warum Trainer Thiel gelassen bleibt.

Der TV Gladbeck hat am 18. Spieltag der Handball-Kreisliga gefühlt den Aufstiegsplatz erobert. Weil die unmittelbaren Konkurrenten SG Linden-Dahlhausen (26:10 Zähler) und TV Wattenscheid 01 (22:10) patzten und der TVG bei der SG Suderwich deutlich mit 33:14 gewann, haben die Blau-Weißen (24:8) nun die die beste Ausgangsposition. Denn: Spitzenreiter HSG Hattingen-Sprockhövel III (31:5) will und darf nicht in die Bezirksliga.