Gladbeck. Schwarz-Blau Gladbeck verliert überraschend das Derby gegen den BV Rentfort II. Das sagen die beiden Trainer und der Chef der Braucker.

Schwarz-Blau Gladbeck hat nach der dritten Rückrunden-Niederlage in der Kreisliga A1 erst einmal den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze verloren. Die Braucker kassierten an der Roßheidestraße gegen den bereits abgeschlagenen Tabellendrittletzten BV Rentfort II eine 0:2 (0:1)-Niederlage.