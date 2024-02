Gladbeck/Winterberg. Am 26. Februar fährt Neele Schuten (TV Gladbeck) zur Bob-WM nach Winterberg. So ist die Anschieberin in Form, diese Rolle wartet auf sie.

Noch nicht entschieden ist, wer bei der Weltmeisterschaft in Winterberg im Zweierbob der Frauen den Schlitten von Olympiasiegerin Laura Nolte (BSC Winterberg) auf Touren bringen soll. Zuletzt hatte die angestammte Nolte-Anschieberin Deborah Levi (SC Potsdam) beim Weltcuprennen in Altenberg ein erfolgreiches Comeback gegeben. Nolte/Levi belegten Platz eins und erreichten jeweils Startbestzeit.