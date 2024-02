Gladbeck. Der BV Rentfort stellt sich in der Bezirksliga beim Erler SV 08 vor. Welche Bedeutung das Duell in Gelsenkirchen für BVR-Trainer Schäfer hat.

Am 18. Spieltag der Bezirksliga 9 steht für den BV Rentfort eine wegweisende Partie an. Auswärts geht es gegen den Erler SV 08. Der Gegner ist Tabellenvierter, da würde sich auch der BVR gerne sehen. Die dritte Partie der Rückrunde wird also zum Gradmesser. Das bestätigt Rentforts Trainer Marc Schäfer: „Für den vierten Platz ist das ein Sechs-Punkte-Spiel, verlieren ist verboten.“