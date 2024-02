Gladbeck. Pia Meßing vom TV Gladbeck startet im Hürdensprint und im Weitsprung bei der U20-Hallen-DM. So hat die Mehrkämpferin sich vorbereitet.

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Aktiven glänzte sie durch Abwesenheit. Statt in Leipzig über 60 Meter Hürden und im Weitsprung an den Start zu gehen, hat sich die Gladbecker Top-Leichtathletin Pia Meßing lieber auf die U20-DM vorbereitet, die an diesem Wochenende (24./25. Februar) in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle ausgetragen wird. Pia Meßing gehört in der U20 in beiden erwähnten Disziplinen zu den Medaillenaspirantinnen.

„Wir haben eine Doppelbelastung als nicht zielführend angesehen“, begründet Heiner Preute, Trainer und Leiter der Leichathletikabteilung im TV Gladbeck, den Verzicht Pia Meßings auf die Teinahme an den nationalen Titelkämpfen in Leipzig. Nachvollziehbar, weil die U20-Siebenkampf-Vizeeuropameisterin, im Schatten des mächtigen Signal-Iduna-Parks voraussichtlich alle Körner brauchen wird, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Bereits ein kurzer Blick in die Meldeliste zeigt, dass es sowohl im Hürdensprint als auch im Weitsprung mächtig zur Sache gehen und zudem auch sehr spannend werden dürfte. Über 60 Meter Hürden ist Pia Meßing, die vornehmlich von Oliver Sell trainiert wird, mit ihrer Zeit von 8,50 Sekunden als Schnellste gemeldet. Es folgen jedoch in Helene Hoffmann (Dresdner SC, 8,51) und Lea Wagner (MTG Mannheim, 8,52) mindestens zwei bärenstarke Kontrahentinnen.

Im Weitsprung reist Pia Meßing als drittbeste Athletin an

Ganz ähnlich sieht es im Weitsprung aus. Mit 6,18 Metern belegt Pia Meßing den dritten Platz der Meldeliste - hinter Nelly Sohn (LG Staufen, 6,27 m) und Josie Krone (TSG Bergedorf, 6,19 m). Diese beiden Athletinnen sind übrigens in Leipzig an den Start gegangen, man darf gespannt sein, wie sie diese Belastung, bestehend aus dem Start bei der DM und dem nicht zu unterschätzenden Reisestress, verkraftet haben.

Lilli Preute (TV Gladbeck) geht bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Dortmund über 60 Meter an den Start. © Gladbeck | Oliver Mengedoht

Heiner Preute betont: „Es dürfte über die Kurzhürde wie im Weitsprung eine ganz enge Kiste werden. Im Hürdensprint gilt es aber wie immer, erst einmal das Finale zu erreichen. Das ist Pias erstes Ziel. Da haben wir ja schon von bis alles erlebt.“ Zur Erinnerung: Pia Meßing stieß im vergangenen Jahr im Vorlauf eine Hürde auf einer Nachbarbahn um und wurde daher disqualifiziert.

TVG-Zugang Till Morawietz hofft auf das Erreichen des 60-Meter-Endlaufes

Der TV Gladbeck hofft zudem noch darauf, dass Till Morawietz über 60 Meter - er ist mit 6,93 Sek. auf Rang acht gemeldet - und die männliche 4x200-Meter-Staffel das Finale erreichen. Qualifiziert für den Hallen-DM haben sich des Weiteren Lilli Preute (60 Meter Hürden), Fynn Bietenbeck (60 Meter Hürden) und die weibliche 4x200-Meter-Staffel. Bei ihnen geht es darum, die Hallensaison nach Möglichkeit mit persönlichen Hausmarken abzuschließen und Meisterschaftsluft zu schnuppern.

Heiner Preute betont: „Das sind immerhin Deutsche Meisterschaften.“

