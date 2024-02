Essen/Gladbeck. Marcel Cornelissen hat beim Oberligisten DJK Adler Union Frintrop seinen Vertrag verlängert. Er bastelt gerade an der nächsten Sensation.

Beinahe 25 Jahre lang war er für den BV Rentfort erst als Spieler und später Trainer aktiv. Seit der Saison 2019/2020 ist Marcel Cornelissen inzwischen Trainer der DJK Adler Union Frintrop - und gewissermaßen auf der Überholspur unterwegs. Der Coach, der an der Hegestraße in Gladbeck nach wie vor viele Freunde hat, hat jetzt seinen Vertrag bei den Essenern um ein weiteres Jahr verlängert- ligaunabhängig.

Das ist eine wirklich außergewöhnliche Erfolgsgeschichte: Marcel Cornelissen führte die DJK Adler Union Frintrop nämlich von der Bezirks-in die Oberliga. Sein Team wurde daher zur Essener Mannschaft des Jahres und er zum Essener Trainer des Jahres gewählt. Und, noch sehr viel wichtiger: Das Team hat alle Chancen, die Klasse zu halten.

Derzeit belegen die Frintroper den 14. Tabellenplatz - das ist der erste Nichtabstiegsrang. Einen Punkt Vorsprung vor dem TSV Meerbusch und den Sportfreunden Hamborn 07 weisen die Essener auf. Der Klassenerhalt wäre eine weitere Sensation, schließlich ist das Cornelissen-Team als krasser Außenseiter in die Saison gegangen.

Marcel Cornelissen führt die DJK Adler Union Frintrop in die Oberliga

Dieses Foto stammt aus seiner Zeit beim BV Rentfort: Trainer Marcel Cornelissen anlässlich des Trainingsauftaktes beim BVRam 1. Juli 2018 © FUNKE Foto Services | Lutz von Staegmann

Als Marcel Cornelissen „seinen“ BV Rentfort verließ und zur DJK Adler Union Frintrop wechselte, spielte sein neuer Klub noch in der Bezirksliga um Punkte. Einen Beweggrund für seinen Wechsel hatte er seinerzeit der WAZ verraten: „Ich will mal sehen, ob ich auch bei einem anderen Verein und in einem anderen Verband erfolgreich sein kann.“

Diese Frage ist längst beantwortet. Marcel Cornelissen stieg mit der DJK Adler Union Frintrop erst in die Landes- und danach sofort auch in die Oberliga auf.

Auch der Vertrag seines Assistenten Thorben Grzenia wurde um eine Saison verlängert.

SV Zweckel verliert gegen Hessler - Bahl ist fassungslos

So trotzt Rentfort den Lautsprechern der Liga ein 1:1 ab

31:17! So erobert der VfL Gladbeck den zweiten Platz zurück

SV Gladbeck 13: Maas darf auf Start bei Paralympics hoffen

TV Gladbeck siegt im Derby - und ist nicht nur deshalb happy

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier